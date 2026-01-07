Оккупанты атаковали Днепр: много повреждений, пострадали дети

Российские войска в ночь на 7 января обстреляли Днепр дронами. В результате атаки есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
«В более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен — если не около тысячи — окон. Есть и данные о повреждении отопительных сетей возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей», — отметил он.
По предварительной информации, известно о семи пострадавших. Двое из них — дети. У людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения.
Кроме того, по словам Филатова, повреждено профтехучилище. Спасатели потушили пожар, повреждена мастерская и студенческое общежитие. Также повреждены два детских сада и одна из школ.
Ранее мы писали, что после атаки беспилотников на промышленное предприятие в Днепре на городские дороги вылилось около 300 тонн растительного масла.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях