Оккупанты атаковали Днепр: много повреждений, пострадали дети

Россияне атаковали Днепр. Фото: Борис Филатов

Российские войска в ночь на 7 января обстреляли Днепр дронами. В результате атаки есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.



«В более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен — если не около тысячи — окон. Есть и данные о повреждении отопительных сетей возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей», — отметил он.



По предварительной информации, известно о семи пострадавших. Двое из них — дети. У людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения.



Кроме того, по словам Филатова, повреждено профтехучилище. Спасатели потушили пожар, повреждена мастерская и студенческое общежитие. Также повреждены два детских сада и одна из школ.



Ранее мы писали, что после атаки беспилотников на промышленное предприятие в Днепре на городские дороги вылилось около 300 тонн растительного масла.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»