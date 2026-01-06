Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
06 января 2026, 17:27

Промышленность на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей в основном уничтожена, демонтирована или перепрофилирована под военные нужды. Заводы, которые еще недавно были индустриальными гигантами, распиливают на металл, передают сомнительным «инвесторам» или используют для нужд армии РФ.

До 2014 года на Донетчине работали более 2 тысяч промышленных предприятий. После начала войны многие из них были остановлены. Донецкий металлургический завод сначала простаивал, а затем был передан в аренду компании «Технологические инвестиции», зарегистрированной в Москве. Работники предприятия отмечают, что доменный цех не работает, модернизация не ведется, а производство сведено к минимуму.

Схожая ситуация и на других предприятиях Донбасса. В Мариуполе, который до 2022 года был одним из промышленных центров Украины, заводы «Азовсталь» и комбинат имени Ильича уничтожены. Вместо восстановления Россия вывозит металл: остатки цехов отправляют через порт в Ростов-на-Дону, Краснодар и Таганрог. Контроль над тем, что осталось от мариупольских предприятий, получили структуры, связанные с чеченскими бизнес-сетями.

На Луганщине так и не заработали предприятия, захваченные после начала полномасштабного вторжения. Северодонецкий «Азот», несмотря на обещания оккупационных властей найти инвестора, продолжает простаивать.

«Лугансктепловоз», который до оккупации сотрудничал с европейскими и азиатскими компаниями, фактически прекратил существование: оборудование вывезено, а вместо полноценного производства созданы новые структуры, ориентированные на военные заказы.

Алчевский металлургический комбинат, переданный российскому инвестору, также сталкивается с хроническими проблемами. Работники жалуются на разруху, отсутствие капитальных ремонтов, низкие зарплаты и массовый отток кадров. Даже лояльные оккупационным властям медиа признают, что предприятие находится в упадке.

В Запорожской области часть заводов превращена в военные базы. В Мелитополе на территории «Гидромаш М» размещены казармы и ремонтные подразделения армии РФ. Людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, зарплаты задерживают месяцами, оборудование и техника вывозятся.

Подробнее смотрите в авторском видеоматериале журналистов «Новостей Донбасса»: 

Ранее «Новости Донбасса» писали, как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
