Россия направила подлодку для защиты своего теневого флота в Северной Атлантике

Береговая охрана США. Фото: The War Zone

Россия направила подводную лодку в Северную Атлантику для сопровождения и защиты нефтяного танкера Marinera, который, по данным американских СМИ, может стать целью возможного перехвата со стороны США.



Как сообщает The Wall Street Journal, российские военные корабли были выдвинуты навстречу танкеру с задачей предотвратить его возможный захват американскими силами. Судно Marinera, ранее носившее название Bella 1, уже более двух недель — около 17 дней — уходит от преследования в Атлантике, начав маршрут у побережья Венесуэлы.

Скриншот: The Wall Street Journal

Судно не смогло пришвартоваться в Венесуэле и загрузиться нефтью. За это время танкер прошел значительное расстояние и, по имеющимся данным, сейчас находится в районе, близком к берегам Исландии и Великобритании.

Ранее издание The War Zone сообщало, что корабль береговой охраны США продолжает отслеживать Marinera, идущий под российским флагом в нейтральных водах Северной Атлантики.

По данным СМИ, американский сторожевой корабль наблюдает за танкером уже несколько дней, несмотря на то, что судно находится примерно в 4 тысячах километров от побережья США.

Телеканалы CBS News и CNN также сообщали, что в Вашингтоне разрабатываются планы по возможному перехвату Marinera в Атлантическом океане. Британские СМИ отмечают повышенную активность авиации в районе предполагаемого нахождения танкера.

Эксперты подчеркивают, что одиночный корабль береговой охраны в открытом море не способен самостоятельно осуществить захват крупного танкера. По мнению The War Zone, США, вероятно, рассматривают вариант задействования более масштабной и мощной группировки сил.



Издание также сообщает о переброске американских транспортных самолетов в Великобританию в преддверии возможной операции. По словам местных наблюдателей, в страну были доставлены вертолеты MH-47 Chinook и MH-60M Black Hawk, а на авиабазу Фэрфорд прибыл самолет разведки и наблюдения CASA CN-235 ВВС США.

Фото: The War Zone

Напомним, Служба безопасности Украины арестовала в Одесском порту судно, относящееся к «теневому» флоту РФ. Корабль незаконно перевозил украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма, а его владелец уже находился под санкциями СНБО.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»