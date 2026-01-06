Россия вывозила детей с оккупированных территорий Украины в лагерь КНДР на «перевоспитание» — расследование

В 2024–2025 годах по меньшей мере двоих детей с временно оккупированных территорий Украины российская сторона вывезла в детский лагерь «Сондовон» в КНДР под видом «культурного обмена» и «оздоровительного отдыха». Об этом 3 декабря 2025 года во время слушаний в Сенате США сообщила правозащитница, эксперт Регионального центра прав человека Катерина Рашевская.

Как пишет «Суспільне», поездки координировали российские молодежные организации, прежде всего «Движение первых».

Северокорейский аналог «Артека»

Международный детский лагерь «Сондовон» расположен неподалеку от портового города Вонсан на побережье Японского моря. Его часто называют северокорейским аналогом советского «Артека».

Лагерь был открыт в 1960 году, а в 2014-м прошел реконструкцию. До пандемии COVID-19 туда приезжали дети из России, Китая, Вьетнама, Лаоса и ряда африканских стран. После фактического закрытия лагеря для иностранцев в период пандемии его работа возобновилась в 2024 году — на фоне сближения Москвы и Пхеньяна. Сначала в КНДР вернулись российские туристические группы, а затем летом того же года «Сондовон» принял и школьников.

Большую часть расходов на пребывание иностранных детей, согласно туристическим сайтам КНДР, покрывает Социалистическая патриотическая молодежная лига Северной Кореи. Родители при этом якобы доплачивают от 250 до 350 долларов США за двухнедельную поездку.

Отбор через конкурсы и эссе о «многополярном мире»

В 2024 году «Движение первых» объявило конкурс «Первые едут в «Сондовон». Победителям пообещали бесплатные путевки в Северную Корею. Поездку представляли как совместный проект «Движения первых», подсанкционного центра «Артек» и дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

По данным российских медиа, заявки подали около 3 500 школьников в возрасте 14–17 лет из разных регионов РФ. Победителями стали 50 подростков. Для участия требовалось записать видео с ответом на вопрос «Почему именно я должен победить в конкурсе?» и написать эссе на одну из тем, среди которых — «Какую роль я вижу для России в новом многополярном мире» и «Почему мне интересно посетить КНДР».

Летом 2025 года российские СМИ сообщили уже о второй поездке школьников в «Сондовон» — в рамках так называемой смены корейско-российской дружбы. В официальных телеграм-каналах цель поездок формулировали как «укрепление братских отношений между народами».

Украинский ребенок в северокорейском лагере

Редакция «Суспільного» установила, что в первой летней смене 2025 года (21 июля — 1 августа) находился 12-летний мальчик с временно оккупированной территории Украины — из Макеевки. Он оказался единственным ребенком с оккупированных украинских территорий в этой смене.

По данным расследования, мальчик обучается в местном лицее и активно участвует в конкурсах, посвященных российской идентичности. В соцсетях и комментариях российским пропагандистским изданиям он рассказывал, что в лагере участвовал в совместных культурных и спортивных мероприятиях, а также посещал памятники, связанные с Корейской войной и лидерами КНДР.

В одном из интервью ребенок заявил, что ежедневно во время экскурсий дети видели по пять–шесть монументов, посвященных северокорейским вождям, отмечая «развитый культ личности» и утверждая, что «люди ни на что не жалуются».

«Идеологическое лето»: культ вождей и антиамериканские лозунги

Поездка начиналась во Владивостоке, откуда детей доставляли в Пхеньян. Там для них была обязательная культурная программа — посещение монументов, связанных с официальной версией истории Корейской войны, и других идеологических объектов.

В опубликованных видеоматериалах один из российских сопровождающих на фоне вооруженных российских солдат произносит речь о «союзе России и КНДР» и необходимости противостояния «американскому империализму». По данным расследования, выступавший — российский преподаватель истории и бывший активист прокремлевских молодежных движений.

Во время «вечеров дружбы» российские школьники писали благодарственные письма лидеру КНДР Ким Чен Ын.

Условия пребывания: уборка памятников и платные звонки

По свидетельствам участников, каждый день в лагере начинался в 6:30 утра с уборки территории вокруг памятников северокорейским лидерам — как формы выражения уважения. Корейские дети при входе в столовую должны были кланяться портретам вождей.

Связи с внешним миром у детей практически не было: интернет отсутствовал, мобильная связь запрещена. Для звонков родным использовались специальные комнаты с телефонами, при этом минута разговора стоила около одного доллара США. Некоторые участники также рассказывали о компьютерных играх с политизированными и насильственными сюжетами, включая сцены подрыва Белого дома.

Правозащитники: это не культура, а политическая пропаганда

По словам Катерины Рашевской, подобные поездки подаются Россией как «детская дипломатия», однако по сути являются инструментом политической пропаганды и формирования лояльности к государству-агрессору и его союзникам.

Она подчеркивает, что такие практики имеют много общего с советскими методами идеологического воздействия на детей и запрещены международным правом. Речь идет не о развитии или культурном обмене, а о нормализации войны, насилия и авторитарных идеологий.

Правозащитница отмечает, что даже после физического возвращения ребенка последствия подобного идеологического воздействия могут быть глубокими и долгосрочными, что требует международной оценки и реагирования.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй