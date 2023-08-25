«Это дорога-ад!» Как работает единственный погранпереход между Россией и Украиной

Пограничный пункт пропуска «Колотиловка». Фото: Росгранстрой

В начале августа министерство по вопросам реинтеграции написало: украинцы могут вернуться на подконтрольную Киеву территорию через Колотиловку в Белгородской области РФ — Покровку в Сумской области. Такой вариант значительно упрощает дорогу, если сравнивать с вариантом ехать через Евросоюз. Какой механизм проезда, сколько на это нужно времени и насколько сложен этот путь — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Верещук: «Я призываю использовать эту возможность»

Несмотря на то, что Минреинтеграции сообщило об открытии коридора только сейчас, этот пункт не новый. Он существует с прошлого года, периодически закрываясь и открываясь. По словам Ирины Верещук, ежедневно его пересекают более сотни людей. Вице-премьер добавила: от Покровки курсируют бесплатные автобусы в Краснополье, где находятся пункты приема с медицинской и гуманитарной помощью. Из Сум можно эвакуироваться специальным поездом до Киева.



«Если для ребенка есть только свидетельство о рождении, наша пограничная служба пропустит. Если нет паспорта, а есть иное удостоверение или документ, это тоже возможно. Оккупанты могут отобрать или уничтожить паспорт. Часто из-за его отсутствия люди не могут решиться на выезд с опасных территорий. Я призываю использовать эту возможность и перейти на контролируемую территорию через действующий гуманитарный коридор», — сказала Верещук.



На самом деле решением Кабмина все пункты пропуска на границе с РФ закрыты, но, как говорят в Государственной пограничной службе, украинцы не могут быть ограничены в возможности вернуться домой. При этом важно знать: коридор работает только в одну сторону. Проехать таким образом на оккупированную территорию через РФ нельзя. В Госпогранслужбе уточняют: российская сторона ранее позволяла пересечь границу в направлении Украины как пешком, так и на транспорте. В июле возможность проехать на авто ограничили, а потом вообще закрыли этот гуманитарный коридор. После того, как его снова открыли в начале августа, пройти там можно лишь пешком.



«Не берите чемоданы и готовьтесь к сложной дороге»

В донецких телеграм-каналах, а также каналах «Колотиловка-Покровка» можно найти множество сообщений от перевозчиков. Они предлагают выезд из Донецка и Луганска до границы. Подчеркивают: вариант — не через Европу. Цена — от 20 тысяч рублей. Ориентировочное время поездки — более суток. При этом сам переход может занять тоже немало времени. В чатах много сообщений, где украинцы делятся своим опытом многодневного стояния в очереди. В тоже время, такие случаи происходят редко. Чаще всего переход занимает до шести часов, но это лишь переход.



«Дорога из Донецка в Колотиловку с 8:00 до полуночи плюс/минус. На следующий день утром где-то в 8:00 двинулись на границу, на российский КПП зашли где-то в 13:00, на пеший переход вышли в 14:30. В 15:30 уже были в автобусе на украинской стороне. Далее Краснополье, общение с украинскими пограничниками и спецслужбами, в 20:00 мы закончили. На следующий день в 6:45 сели в поезд», — делятся опытом дончане.



То есть, в общем вся дорога занимает несколько суток.







Важно понимать: гуманитарный коридор «Колотиловка-Покровка», который называют «дорогой жизни» — это примерно два километра, которые нужно пройти пешком по серой зоне и по гравийной дороге. Гравий в основном утоптанный, но перед украинским постом рыхлый. Тем, кому нужно вывозить родственников на инвалидных колясках, будет довольно сложно. Проблематично переносить здесь даже чемоданы на колесах. Поэтому на пути можно увидеть брошенные вещи.



Опыт прохождения этого перехода у всех, судя по всему, разный.



«Этот путь мы преодолели за четыре часа. У нас было на двоих три чемодана, два рюкзака, две сумки. Когда два чемодана сломались, мы переносили их по 50 метров и возвращались за остальным. И так всю дорогу. Жара, мухи облепливали, мы поливались водой! Я сгорела на солнце. Не хочу пугать никого, но для меня это было сложно», «Дорога там действительно тяжелая! Кому-то легче, кому-то тяжелее, кто-то на себе тянет 5 кг, а у кого-то 20-30 кг в чемодане, и очень тяжело идти пару километров по бездорожью. Моя тетка не смогла тянуть все и выкинула две пары обуви там по дороге. Кто-то шел плакал, а кто-то — как на батарейках», «Отдельно хочу сказать про пеший переход — это дорога-ад, если у кого-то много вещей! Если за плечами рюкзаки, в руках сумка — это одно. А если чемоданы — будет очень сложно. По пути вы увидите брошенные вещи, сломанные тележки, колеса от чемоданов. Дорога разбита. После поездки два чемодана на мусорку», «Сказать, что тяжело, — это ничего не сказать. Молодые этот путь преодолеют, а вот пожилым это ужасно тяжело. Особенно тем, кто с палочками», — многие описывают этот гуманитарный коридор именно так.



А это, так сказать, другая сторона медали:



«Проходили эту дорогу, знаем. Ничего ужасного в ней нет, не пугайте людей и не нагнетайте обстановку. Из нашей группы ни у кого не сломался чемодан. Я тоже ехала с чемоданом. Чемодан взяла старенький, ему 14 лет, на случай, если вдруг сломается, чтобы не было жалко выбросить. Туда положила дорожную сумку, чтобы в случае чего переложить вещи. Но мой старенький чемодан прекрасно выдержал эту дорогу и не сломался. Можно идти не спеша и выбирать дорогу. И все будет нормально».



Кроме гравия, есть и другие не особо приятные моменты. Например, на пути встречаются российские противотанковые заграждения, а также линии колючей проволоки. Периодически могут начаться обстрелы. Поэтому гуманитарный коридор «Колотиловка — Покровка» — это некий риск.



«Проверили паспорта, попросили выключить телефоны и тут парни говорят оставлять быстро все вещи и идти в блиндаж. Пошли прилеты», — рассказывают о том, что произошло уже на украинской стороне.



Как работает коридор

Механизм прохождения пункта такой. С оккупированной территории желающих довозят до России. На границе нужно заполнить анкеты и, как пишут те, кто преодолел весь путь, ответы должны быть такие, какие хочет услышать агрессор. Здесь же проверяют паспорта, могут вызвать для беседы, где смотрят телефоны. Тем, кто планирует ехать, советуют говорить, что цель поездки — работа либо какое-то обследование.



«Из нашей группы одного парня вернули. Паспорт Украины потерял, а России не успел сделать. Паспорт России отдают в первую очередь. Украинские паспорта оставляют “на потом”. Мы ждали 3,5 часа», — рассказывает девушка из Бердянска.



Далее дорога через Россию проходит практически без проверок. Перевозчики довозят только до самого пункта пропуска «Колотиловка». Он начинает работу в 9 утра, но автобусы заезжают туда рано утром, поэтому и проходят первыми. Очередь ждет на парковке под открытым небом. Там есть туалет и магазин, но в выходные он не работает.



На КПП отправляются по команде российских пограничников примерно по 10 человек на машинах, автобусах либо пешком. Уже после этого начинается дорога без покрытия. Практически все, кто пользуется этим переходом, чтобы попасть на территорию Украины, сталкиваются с фильтрацией, многих просят подписать бумагу о прохождении полиграфа. Поэтому тем, кто лишь планирует свой путь, советуют почистить телефоны. Удалить любые приложения, сообщения, фото, которые могут вызвать вопросы у ФСБ. А также войну называть только «СВО».



«Мы прибыли последним рейсом, страшно уставшими. Три часа продолжался процесс. Проверяющие и допрашивающие были злыми и нервными. С подозрением и скептически вели разговор», «Я ехала в конце июля, Россия досматривала всех очень тщательно, сумки просто выворачивали все, телефоны и деньги проверяли тоже! Украина проверяла тоже все. У меня сим-карту сразу вытащили из телефона, наличие паспорта РФ и вида на жительство тоже проверяли очень тщательно», «Конечно, досмотр выборочно. Психологически давят в кабинетах! Готовьтесь, кто едет!», — пишут в чатах.



При этом случаи, чтобы кого-то задерживали или возвращали уже на этом посту, редки. На украинской стороне все гораздо проще. Здесь встречают волонтеры, которые предлагают еду и воду. Уже потом люди отправляются на проверку. Пограничники просят сдавать российские паспорта тех, кто успел их получить.



«Через ЕС надежнее»

«Новостям Донбасса» удалось пообщаться с несколькими дончанами, которые планируют выезжать с оккупированной территории. Например, Алина с семьей живет в Донецке. Лишь сейчас, спустя более девяти лет войны, они решили покинуть оккупированную территорию. Дело в том, что дочери Алины уже больше 16 лет. Она уже должна была получить паспорт, но российские документы для семьи — не вариант. Чтобы попасть в Украину, дончане пока что планируют выезжать через Грузию, но признаются: эта дорога обойдется для них очень дорого. Поэтому они рассматривают и другие варианты, но о «Колотиловке-Покровке» даже не слышали.



«Мы переживаем, что у дочери только свидетельство о рождении. Время получения паспорта просрочено. И у нас нет документов РФ. Выпустит ли Россия», — говорит Алина.



Другая дончанка, Елена, знает о гуманитарном коридоре через Покровку, но считает этот вариант недостаточно надежным. Поэтому, чтобы добраться до Киева к родственникам, она поедет через Россию до Тбилиси, откуда самолетом полетит в Варшаву. Далее — автобус до украинской столицы.



«Это довольно дорого, да, долго, но, как по мне, менее рискованно. А в Белгородскую область доедешь — там вдруг обстрелы. Сегодня пункт этот работает, завтра российская сторона его закроет, а ты уже в пути. И что дальше делать?» — считает Елена.



И это правда. Ведь прохождение коридора «Колотиловка-Покровка» очень похоже на то, как украинцы проезжали через Васильевку Запорожской области. Там тоже были риски обстрелов и российская сторона меняла правила буквально каждый день, но люди все равно ехали, ведь вариантов было немного.