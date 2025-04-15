Войска РФ из артиллерия обстреляли Константиновку: есть пострадавший

Один человек пострадал в результате обстрела города Константиновка Донецкой области российскими войсками. Фото: ГВА

Сегодня в 08:30 утра со стороны российских оккупантов был произведен обстрел с применением ствольной артиллерии по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация (ГВА).

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один мирный житель. Парамедики полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу.

Кроме того, в результате обстрела повреждено по меньшей мере шесть объектов частной инфраструктуры. В частности, были повреждены фасады шести частных домов, заявили в ГВА.