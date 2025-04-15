Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ из артиллерия обстреляли Константиновку: есть пострадавший

15 апреля 2025, 12:27

Войска РФ из артиллерия обстреляли Константиновку: есть пострадавший

Один человек пострадал в результате обстрела города Константиновка Донецкой области российскими войсками. Фото: ГВА Один человек пострадал в результате обстрела города Константиновка Донецкой области российскими войсками. Фото: ГВА

Сегодня в 08:30 утра со стороны российских оккупантов был произведен обстрел с применением ствольной артиллерии по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация (ГВА). 

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один мирный житель. Парамедики полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу.

Кроме того, в результате обстрела повреждено по меньшей мере шесть объектов частной инфраструктуры. В частности, были повреждены фасады шести частных домов, заявили в ГВА.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пострадавшие Обстрел Константиновка войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: РФ частично захватила Ямполовку. В Сумах снова взрывы
21:54
В Россию из оккупированной Луганской области вывезут тысячи детей для пропаганды – ОВА
12:21
Оккупанты на ВОТ Херсонщины ищут «нелояльных» через врачей
11:31
В Луганске транспортный коллапс: мосты закрыты, пробки растут
23:00
Главное за день: Десятки погибших в Сумах. Удары по Купянску и Донетчине
23:32
Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
08:03
Российские войска оккупировали Александрополь в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Росармия ударила по Житомирщине и Никополю. Славянская ТЭС больше не в строю
22:38
Для россиян или для местных? В оккупации строят ипотечное жилье
21:47
Пассажирское сообщение с оккупированных территорий под угрозой — в Кремле жалуются на диверсии
14:22
В РФ заявили о готовности запустить пассажирские поезда между Донецком, Мариуполем и Москвой
12:35
Кадры разрушенной Красногоровки: город превращён в мертвые развалины
12:23
На оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма начался призыв в ряды армии РФ
11:49
На Луганщине оккупанты закрыли на въезд прифронтовое Сватово: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Атака на Днепр и Харьков. Наступление на Сумскую и Харьковскую области
19:45
«ДНР» разыскивает шестерых граждан Непала — вероятно их завербовали на войну
18:48
Взрыв в жилом районе оккупированного Донецка: погибли мальчики 11 и 14 лет
все новости
12:58
Один человек пострадал из-за российского обстрела Славянска сегодня утром — ГВА
12:55
На Лиманском направлении ликвидирована ГРУ РФ в тылу ВСУ
12:30
ВСУ сорвали прорыв на Сумщине и уничтожили штурмовые группы РФ
12:27
Войска РФ из артиллерия обстреляли Константиновку: есть пострадавший
11:55
ВСУ обновили программу подготовки для «ограниченно годных» с 1 мая
11:45
«Коммерческие возможности»: Уиткофф заявил о вероятности мирной сделки с Путиным
11:01
Из бизнес-центра «Москва-Сити» управляют ударами по Украине
10:27
В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погиб один человек, четыре — ранены
10:10
Дроны атаковали позицию ВС РФ в Курской области, слышна детонация БК
09:57
После удара по Сумам в администрации Трампа возникли противоречия по поводу отношений с РФ — СМИ
09:35
Славянск атаковали четыре «Шахеда», произошёл пожар
09:14
Российские военные продвинулись возле населенных пунктов на Донетчине и в Курской области РФ — DeepState
08:42
Российский Курск атаковали беспилотники: возникли пожары, один человек погиб
23:00
Главное за день: РФ частично захватила Ямполовку. В Сумах снова взрывы
22:55
Россия систематически использует химикаты на фронте: среди украинских военных есть погибшие – ГУР
21:54
В Россию из оккупированной Луганской области вывезут тысячи детей для пропаганды – ОВА
21:34
В ВСУ рассказали о месте частых боев и атак российских войск на Лиманском направлении
21:03
Зеленский ответил, как закончится война против России
20:19
ВСУ за день отбили два массированных штурма на Новопавловском направлении: уничтожены танки и БМП россиян
19:18
В российском Оренбурге подорвали подстанцию
все новости
ВИДЕО
Удар дронов по войскам РФ на Курщине Дроны атаковали позицию ВС РФ в Курской области, слышна детонация БК
15 апреля, 10:10
Ночью российский Курск был атакован дронами. Фото: МЧС РФ Российский Курск атаковали беспилотники: возникли пожары, один человек погиб
15 апреля, 08:42
Уничтоженная российская бронетехника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ за день отбили два массированных штурма на Новопавловском направлении: уничтожены танки и БМП россиян
14 апреля, 20:19
Наступление украинских десантников возле Белогоровки. Фото: кадр из видео Украинские десантники захватили позиции российских войск вблизи Белогоровки
14 апреля, 17:51
Последствия удара по Родинскому. Фото: ГСЧС Авиация РФ фугасной авиабомбой ударила по Родинскому: повреждены более 20 домов, возник пожар
14 апреля, 17:24
Ликвидация оккупанта иностранным добровольцем. Фото: кадр из видео Бразильский доброволец ликвидировал оккупанта под Харьковом
14 апреля, 17:17

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор