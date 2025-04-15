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ВСУ обновили программу подготовки для «ограниченно годных» с 1 мая

15 апреля 2025, 11:55

ВСУ обновили программу подготовки для «ограниченно годных» с 1 мая

В Вооружённых силах Украины обновили программу базовой общей военной подготовки (БОВП) для военнослужащих категории «ограниченно годных», информирует Генштаб ВСУ.

Речь идёт о тех, кто по решению военно-врачебной комиссии может проходить службу только в тыловых частях. Соответствующее решение принял Главнокомандующий ВСУ.

Новая программа начнёт действовать с 1 мая. Она предусматривает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца вместо 45 суток;
  • снижение уровня физических нагрузок;
  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как новобранцев, так и тех, кто ранее проходил обучение на военных кафедрах или повторно проходит БОВП. Цель изменений — снизить нагрузку на боеспособных военнослужащих в частях обеспечения, охраны, ТЦК и СП, военных вузах, медподразделениях, логистике и связи.

Также это позволит доукомплектовать тыловые и вспомогательные подразделения с учётом рекомендаций Уполномоченного Президента по защите прав военнослужащих.

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