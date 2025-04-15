«Коммерческие возможности»: Уиткофф заявил о вероятности мирной сделки с Путиным

Специальное посланник Трампа Стив Уиткофф. Фото: РТН

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что видит возможность мирной сделки с Путиным, а США и Россия могут перестроить отношения через «коммерческие возможности». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, встречавшийся с Владимиром Путиным в Петербурге 11 апреля уже в третий раз, рассказал ведущему телеканала Fox News, что переговоры о мирном соглашении продвигаются — а у России и США есть шанс перестроить отношения через «некоторые убедительные коммерческие возможности».

Ведущий телеканала спросил, видит ли Уиткофф, что с Путиным намечается сделка или российский президент просто пытается выиграть время, получив военное преимущество.

Спецпосланник Трампа ответил, что сделка видится ему возможной. По словам Уиткоффа, он уже трижды встречался с Путиным, и последняя встреча, длившаяся около пяти часов, была «убедительной».

«Мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но есть еще гораздо больше. <...> Это сложная ситуация, укорененная в некоторых действительно проблемных вещах, происходящих между двумя странами, и я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важно для мира в целом. Я верю в это. Есть шанс перестроить отношения России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, придают региону реальную стабильность. Партнерство создает стабильность», — сказал Уиткофф.