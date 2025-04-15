В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погиб один человек, четыре — ранены

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 14 апреля. Фото: ОВА

В результате российских обстрелов за минувшие сутки в Донецкой области погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом по состоянию на утро 15 апреля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Белицком Добропольской громады повреждены 4 дома. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено культовое сооружение. В Гродовской громаде разрушены 11 домов: 4 в Малиновке и 7 в Новоэкономическом.

Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод; в Заречном разрушен дом. В Степановке Ильиновской громады ранен человек, поврежден 1 объект; еще 1 объект поврежден в Ильиновке и 4 — в Александро-Калиново. В Константиновке повреждены 4 частных дома, 2 админздания, 3 склада, газопровод и нежилое помещение; в Иванополье повреждены 7 частных домов и гараж.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 91 человек, в том числе 16 детей, отметил начальник ОВА.