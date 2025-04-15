ВСУ сорвали прорыв на Сумщине и уничтожили штурмовые группы РФ

ВСУ сорвали прорыв РФ на Сумщине. Фото: кадр из видео

Пограничники предотвратили попытку прорыва российских войск на территорию Сумской области. В ходе операции были уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини. Знищено штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку. pic.twitter.com/Kxum6uj0u7 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 15, 2025



В целом за прошедшие сутки потери российских войск составили около 1180 человек. Кроме того, украинские военные уничтожили: 7 танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и 2 средства ПВО.



Также украинские военные сбили 147 БпЛА оперативно-тактического уровня и уничтожили 210 единиц автомобильной техники.