Операторы БпЛА в деловом центре «Москва-Сити»

Официальное кремлёвское агентство «РИА Новости» показало, как операторы управляют ударными дронами прямо из офиса в деловом центре «Москва-Сити».



Сюжет посвящён новой системе управления БпЛА под названием «Орбита». По информации из сюжета, один из операторов, находясь в «Москва-Сити», управлял дроном, который нанёс удар по Часовому Яру.



Таким образом, российские пропагандисты фактически признали, что «Москва-Сити» используется для ведения боевых действий.

Согласно международному праву, такие объекты могут считаться законными военными целями. Стоит отметить, что расстояние от украинской границы до этого делового центра составляет примерно 495 км.