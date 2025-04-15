Официальное кремлёвское агентство «РИА Новости» показало, как операторы управляют ударными дронами прямо из офиса в деловом центре «Москва-Сити».
Сюжет посвящён новой системе управления БпЛА под названием «Орбита». По информации из сюжета, один из операторов, находясь в «Москва-Сити», управлял дроном, который нанёс удар по Часовому Яру.
Таким образом, российские пропагандисты фактически признали, что «Москва-Сити» используется для ведения боевых действий.
Согласно международному праву, такие объекты могут считаться законными военными целями. Стоит отметить, что расстояние от украинской границы до этого делового центра составляет примерно 495 км.
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