НГУ создала два корпуса под командованием «Редиса» и «Корнета»

Полковник Денис Прокопенко и бригадный генерал Александр Пивненко. Фото: тг-канал НГУ

Национальная гвардия Украины создала два корпуса, которые возглавили известные офицеры. Командиром одного из них стал полковник Денис Прокопенко («Редис»), командир 12-й бригады специального назначения «Азов».



Второй корпус возглавил полковник Игорь Оболенский («Корнет»), командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия». Об этом сообщил командующий Нацгвардии бригадный генерал Александр Пивненко в комментарии Interfax-Ukraine.



По словам Пивненко, создание корпусов — это шаг к более эффективному управлению. Он отметил, что командир корпуса должен быть непосредственным руководителем для своих подразделений, знать своих бригадных командиров, понимать состояние дел, специфику, имеющиеся силы и средства.



Введение корпусной системы должно улучшить коммуникацию, повысить эффективность и гибкость управления. Реформа учитывает опыт полномасштабной войны с РФ, где особенно важны манёвренность, устойчивость к ударам и способность удерживать территории и проводить контрудары.

Напомним, Третья штурмовая бригада, созданная в 2022 году украинскими добровольцами, официально получила статус Третьего Армейского Корпуса.