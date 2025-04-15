Один человек пострадал из-за российского обстрела Славянска сегодня утром — ГВА

Последствия ударов российских беспилотников по Славянску утром 15 апреля. Фото: ГВА

Российские оккупационные войска утром 15 апреля атаковали город Славянск Донецкой области шестью ударными беспилотниками типа Shahed. Один человек пострадал.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Он отметил, что обстрелы города с помощью ударных дронов продолжались с 8:45 до 9:20

«Промзона микрорайона Лесной. Повреждены СТО и другие предприятия», — уточнил начальник ГВА.

Также он отметил, что в настоящее время ущерб еще уточняется.