Дроны атаковали позицию ВС РФ в Курской области, слышна детонация БК

Удар дронов по войскам РФ на Курщине

В Курской области зафиксировано попадание по позиции российских войск, после чего началась детонация боекомплекта. Видео с последствиями атаки опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



По словам авторов видео, «сгорело всё». Уничтожены жильё, личные вещи, стройматериалы и система обнаружения дронов «Булат».



При этом сам «Булат» ранее зафиксировал массовый пролёт БпЛА, что позволило российским военным эвакуироваться. Тем не менее есть раненые.



«Взрывной волной посекло ребят, но, слава Богу, все живы», — говорится в сообщении.