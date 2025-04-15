На Лиманском направлении ликвидирована ГРУ РФ в тылу ВСУ

Лиманское направление

На Лиманском направлении украинские силы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ГРУ РФ, которая смогла вплотную подойти к позициям аэроразведки. Об этом сообщает телеграм-канал RST.



«Группа ДРГ была ликвидирована в стрелковом бою», — отметил командир РУБпАК «Фаворит».

В течение суток враг совершил 20 атак на этом направлении. Российские войска пытались продвинуться в районах населённых пунктов Надия, Новое, Екатериновка, Грековка, Зелёная Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.

Продвижение ВС РФ на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее пограничники предотвратили попытку прорыва российских войск на территорию Сумской области.