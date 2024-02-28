«Мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении». История адвоката из Лимана, пережившего российский плен

Адвокат Олег Рогов. Коллаж: Новости Донбасса

Олег Рогов — единственный практикующий адвокат в городе Лиман, который находится на севере Донецкой области. В прошлом Олег — начальник следственного управления полиции. Пережив обстрелы, пожар в своем доме и плен, он не только смог сохранить веру в справедливость, но и продолжил помогать своим землякам в борьбе за их права и свободу. Свою историю Олег рассказал «Новостям Донбасса».



Похищение

В момент захвата города российскими войсками, в конце мая 2022 года, Олег Рогов находился у себя дома. Мужчина вспоминает, как Лиман сильно обстреливали перед оккупацией, вынуждая его провести сутки в укрытии, чтобы переждать худшее.



Когда город был оккупирован, недалеко от Олега поселилось руководство комендатуры «ЛНР». В середине июня во двор упали два снаряда, в результате чего сильно пострадал его дом, и начался пожар.



«Когда прилетело, я был у соседа. Если бы в тот момент находился у себя во дворе, наверное, меня бы здесь уже не было. А так, пострадало имущество, материалы, по которым я работаю… Свою спутниковую тарелку у соседа в огороде нашел», — вспоминает Олег.



После таких разрушений адвокату пришлось налаживать свой быт и стараться хоть как-то выжить в условиях тотальной войны. Во второй декаде июля 2022 года знакомые предупредили мужчину, что им сильно интересуются сотрудники комендатуры.



«Мне на некоторое время пришлось, так сказать, не попадать в их поле зрения. Но за день до ухода оккупационных войск, в частности комендатуры "ЛНР", 29 сентября они ворвались в мой двор… Уточнили мою фамилию, мое имя, то есть у них эти все данные были. Мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении», — говорит Олег Рогов.



Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью Midjourney

Адвоката возили по Лиману, стараясь запутать его, чтобы он не понял маршрут передвижения. Но, поскольку мужчина прожил долгое время в городе, то спокойно ориентировался в пространстве даже с мешком на голове и лежа в багажнике автомобиля.



«Вывезли в то место, где находилась вторая часть командования, так скажем, комендатуры, и там был первый вопрос: "Ну что, адвокат, Слава Украине?" И спрашивали, почему я себя так плохо веду и почему я сдаю позиции русских войск», — рассказывает Олег.



Его завезли на окраину города, где военные начали его избивать. Адвокат очень хорошо запомнил одного из представителей комендатуры «ЛНР» по имени Андрей. Военный, увидев на руке мужчины серебряное кольцо, сказал, что он не заслуживает его. В последствии прикладом автомата размозжил палец Олегу.



«На предложение старшего оказать помощь, он сказал: "Давайте я его лучше ножом отрежу". И так выпытывали у меня информацию и выясняли, почему же я сдал позиции русских войск своим украинским кураторам, от которых "ничего хорошего ждать нельзя", потому что там "одни наемники, негры, поляки" и другие лица. И сказали, что со мной "все ясно", и сейчас "сделают подарок русским освободителям"», — вспоминает Олег.



«Сказали, что я пойду на минное поле»

Дальше состояние Олега ухудшалось, и его продолжали избивать. Военные «ЛНР» решили вывезти его на позиции, но он уже не понимал, где находится. Прибыв на новое место, мужчина услышал русский акцент и то, что сотрудники комендатуры ретировались. Тут же те, кто избивал Олега, начали утверждать, что, по их информации, он — «100% наводчик», что с ним необходимо «что-то решать». Но зачем-то Олегу оказали первую помощь, хоть как-то обработав поврежденный палец.



«Видимо, старший, мужчина лет 50, дал команду меня не трогать. Хотя был там один молодой, который пытался нанести пару раз удар. Но ему сказали, что этого делать не стоит, потому что еще не приехал кто-то главный. После этого мне сказали, что я пойду на минное поле. Было ли оно таковым, я не знаю. Руки у меня были связаны, мешок все еще был на моей голове. Было тяжело дышать, так как еще одним жгутом обвязали горло и мешок. Но мне удалось прокусить его. Затем повели меня на поле, я почувствовал, что под ногами трава и песок», — рассказывает житель Лимана Олег.



Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью Midjourney

После издевательств мужчину развернули и посадили в автомобиль. По его словам, было странно, что россияне посадили в салон, а не положили в багажник, как это сделали «ЛНРовцы». Также адвокат запомнил фразу: «Ты не скот, чтобы тебя везти в багажнике».



Состояние мужчины продолжало ухудшаться, и он не понимал, куда и зачем его везут. Олега возили по позициям и помещениям, которые он не знал, ему постоянно задавали вопросы. После чего, видимо, кто-то из вышестоящих приказал отвезти адвоката ближе к дому и выбросить там. Наверное, спасло мужчину его спокойствие и уверенность в собственных действиях, которое поразило россиян и сотрудников комендатуры.



«Они спрашивали: "А чего ты спокойный? Если ты виноват, то проси, мы еще подумаем". На что я им ответил: "Если хотите убить, то все равно меня убьете". Но я даже не знал, как они на это отреагируют», — рассказывает Олег.



Когда мужчина зашел к себе во двор, то увидел гильзы возле вольера своей собаки, а в доме все было перевернуто. На следующий день россияне начали массово покидать территорию Лимана. В те дни, в ходе Харьковской операции, ВСУ стремительно продвигались и сносили оккупантов на своем пути. После этого, вот уже более года, ВС РФ пытаются повторно захватить северную часть Донецкой области. Но украинские военные не дают им этого сделать, сдерживая натиск противника.



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Жизнь после

Как только в Лимане была восстановлена законная власть, Олег обратился к травматологу, который сказал, что необходима ампутация пальца. Сейчас он продолжает свою адвокатскую деятельность и помогает землякам. Одним из них стал житель Лимана Дмитрий. Мужчина по семейным причинам остался в городе и, чтобы прокормить свою семью, устроился на работу в районные электрические сети (РЭС). За что в итоге был осужден на три года с конфискацией имущества и без возможности занимать аналогичные должности. Но благодаря работе Олега, Дмитрию смягчили меру наказания и дали два года условно. Детально об этой истории «Новости Донбасса» рассказывали ранее.



Помимо электрика, Олег также ведет дело еще одной местной жительницы, которая работала на незначительной должности в администрации Лимана при оккупационной власти. У женщины двое детей, один из которых является несовершеннолетним, поэтому ей пришлось думать, как выжить.



«Она признала, что работала в администрации, раз виновата и у нас такие законы, то готова понести наказание. Но Индустриальный суд города Днепра, помимо того, что назначает ей наказание без права работы на похожих должностях, конфискует имущество. В нарушение действующих норм Уголовно-процессуального кодекса судьи даже не расписали, что именно есть у подсудимой, что и почему они должны конфисковать. У судей есть выбор по этой статье: либо конфисковать, либо нет. Но все должно быть обосновано», — считает Олег.



Как и в случае Дмитрия, пришлось подавать апелляцию, в которой суд учел доводы подзащитной стороны. Семье женщины оставили все имущество, а самое главное — единственный дом, в котором она живет с детьми.



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