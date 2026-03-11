На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом

Иллюстративное фото

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают о перебоях с электроснабжением сразу в нескольких населенных пунктах. Соответствующие сообщения появляются в телеграм-каналах, где пользователи делятся ситуацией на местах.



Так, в Шахтерске фиксируются отключения электричества. В Амвросиевке, по словам местных жителей, сам город остается со светом, однако большинство населенных пунктов вокруг него оказалось обесточено.



Частичные перебои с электроснабжением также наблюдаются в Снежном. При этом в Зугрэсе, как утверждают пользователи, электричество отсутствует во всем городе.

Отдельно жители Харцызска пишут о вспышках в небе, однако что именно стало их причиной — неизвестно. На данный момент представители оккупационных администраций или другие официальные структуры не комментировали ситуацию.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по складам топлива и командному пункту россиян в Авдеевке.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»