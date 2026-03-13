Российская авиация ударила по Дружковке: ранены две женщины, одну из них спасли из-под завалов дома

Спасение раненой женщины из-под завалов после обстрела Дружковки. Фото: ГСЧС

12 марта российская авиация нанесла удар по частному сектору города Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате атаки ранения получили две женщины, одна из которых оказалась под завалами разрушенного дома.



Бойцы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента достали пострадавшую из-под завалов. Женщин на бронированном автомобиле доставили в больницу для госпитализации. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, что 12 марта российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко