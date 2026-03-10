Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута

Глава Кремля Владимир Путин заявил о «колоссальном ущербе» для Донбасса. Об этом он сказал на встрече с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным, не признавая, что ущерб Донецкой области был нанесен именно в результате развязанной Россией войны и действий оккупационной армии.



Он также провел «исторический экскурс», назвав Донецк и область «одними из самых развитых центров Советского Союза». Как развивалась Донетчина в независимой Украине, кремлевский диктатор решил не упоминать.



Кроме того, лидер Кремля заявил о «быстрых темпах восстановления» части Донетчины, которая сейчас находится под контролем российской армии, так же не уточняя, что именно удалось «восстановить».



Отметим, что недавно оккупированные населенные пункты, такие как Угледар, Курахово, Селидово, Авдеевка, Бахмут, Новогродовка, Северск и другие города и села, которые Россия захватила преимущественно после 2022 года, до сих пор лежат в руинах.



Пушилин в свою очередь заявил, что 260 человек вернулись в Курахово. То есть сейчас там находятся около 1300 человек. По словам главы «ДНР», в городе с января есть электричество.

Улицы Угледара пусты и завалены обломками бетона, искореженным металлом и остатками сгоревших конструкций. На асфальте многочисленные воронки, а на дорогах сохранились следы артобстрелов и авиаударов.

В Курахово нет стабильной логистики, полноценной медицины и админсервисов. Жители ходят за водой с тележками. «Восстановление» — это мобильная связь «Феникс», баллонный газ и показательные сюжеты о передаче генераторов.