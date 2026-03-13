В Запорожье дрон ударил по служебной машине полиции

В Запорожье беспилотник атаковал служебный автомобиль патрульной полиции. Видео последствий удара опубликовала Национальная полиция Украины.



В момент атаки рядом находился патрульный полицейский. В результате взрыва он получил осколочные ранения. Его коллеги оперативно эвакуировали пострадавшего в безопасное место, оказали первую помощь и передали медикам.



Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что это уже вторая атака на запорожских патрульных за последние двое суток.

По его словам, российские силы наносят удары по гражданским службам — медикам, спасателям и полицейским — пытаясь дестабилизировать ситуацию и усилить напряжение в обществе.







Сейчас раненый полицейский находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильное.