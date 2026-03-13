13 марта 2026, 21:40

Зеленский рассказал, почему переносятся переговоры с Россией

Переговоры между Украиной, США и РФ снова перенеслись по просьбе американской стороны. Встреча должна была состояться на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».  

По его словам, это произошло из-за войны на Ближнем Востоке.

«Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация им запрещает выезжать», — заявил он.

Глава государства уточнил, что украинская делегация готова была прилететь в Майами или Вашингтон. Однако в РФ заявили, что готовы провести переговоры в Турции или Швейцарии, но в США не согласовали этот вариант.

По словам Зеленского, Украина готова к встрече в любой стране, в частности в США, Турции, Швейцарии и даже ОАЭ.  

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по поводу войны в Украине продолжаются. Кроме того, он обвинил украинского президента Владимира Зеленского в затягивании переговоров. 

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

