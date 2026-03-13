Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13 марта 2026, 13:43

В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков

Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук

С 3 марта обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой областной военной администрации исполняет Елена Марченко. Об этом стало известно из данных аналитической системы YouControl.

Подтверждением того, что Марченко исполняет обязанности руководителя этой структуры, является и сообщение департамента от 3 марта, где указывается, что она в качестве и.о. директора приняла участие в подписании Меморандума о сотрудничестве органов местного самоуправления, медицинских учреждений и общественных организаций, который предусматривает объединение совместных усилий в борьбе и преодолении туберкулеза. На своей странице в Фейсбук она также указала, что сейчас исполняет обязанности директора департамента.

До назначения Марченко Департамент здравоохранения Донецкой ОВА возглавлял Владимир Колесник, а она была его заместительницей.

Стоит отметить, что смена руководства в департаменте произошла на фоне скандала вокруг возможного сокращения 44 медиков в поселке Новодонецкое. В феврале к журналистам «Новостей Донбасса» обратились медики. Они сообщили, что до 1 апреля планируется массовое сокращение 44 работников станции скорой помощи города Мирноград, обслуживающей Новодонецкую и Добропольскую громады вблизи фронта. После этого 28 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко приехал с рабочей поездкой в ​​Донецкую область, где провел встречу с главой Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным и работниками станции. На этой встрече медиков официально заверили, что массовых увольнений не будет.

Подробнее о ситуации смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, чем богата семья первого заместителя Донецкой областной военной администрации Юрия Винокурова.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин Виктор Ляшко Елена Марченко Владимир Колесник
Места
Донецкая область Новодонецкое Мирноград
Организации
Донецкая ОГА
Прочее
Увольнение Скандал Медики
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
все новости
13:43
В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13:33
После атаки на нефтебазу в Тихорецке сгорели резервуары
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:57
Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома
11:41
Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
11:24
Российская армия ударила по энергетике в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Войска России атаковали Краматорскую громаду: под удар попала промзона, поврежден дом
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
10:54
Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
10:20
Хищения на фортификациях: ущерб превысил 14 млн грн
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
09:36
Дроны уничтожили военную технику, которую россияне пытались эвакуировать после удара по складу боеприпасов под Мариуполем
09:15
Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов на Донетчине: погибли два человека, еще шесть – ранены
09:00
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
08:11
Взрывы у аэродрома «Ханская» в Адыгее: сообщают об атаке БПЛА
22:38
За похищение и убийство человека будут судить жителя Лисичанска
22:15
Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар
22:12
«Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
21:52
Семьи более ста оккупантов из военной части в «ДНР» сообщили об их пропаже
21:40
Венгрия вернула Украине задержанные инкассаторские машины, но средства и ценности остались там
все новости
ВИДЕО
Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13 марта, 13:43
FPV-дроны батальона «Вий» атакуют технику РФ. Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
13 марта, 11:41
Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: 3-й АК Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
13 марта, 10:54
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
13 марта, 09:00
Более 12 часов не удается потушить пожар в Тихорецке. Фото: скриншот Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар
12 марта, 22:15
Фото: ФК Шахтар «Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
12 марта, 22:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор