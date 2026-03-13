В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков

Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук

С 3 марта обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой областной военной администрации исполняет Елена Марченко. Об этом стало известно из данных аналитической системы YouControl.



Подтверждением того, что Марченко исполняет обязанности руководителя этой структуры, является и сообщение департамента от 3 марта, где указывается, что она в качестве и.о. директора приняла участие в подписании Меморандума о сотрудничестве органов местного самоуправления, медицинских учреждений и общественных организаций, который предусматривает объединение совместных усилий в борьбе и преодолении туберкулеза. На своей странице в Фейсбук она также указала, что сейчас исполняет обязанности директора департамента.



До назначения Марченко Департамент здравоохранения Донецкой ОВА возглавлял Владимир Колесник, а она была его заместительницей.



Стоит отметить, что смена руководства в департаменте произошла на фоне скандала вокруг возможного сокращения 44 медиков в поселке Новодонецкое. В феврале к журналистам «Новостей Донбасса» обратились медики. Они сообщили, что до 1 апреля планируется массовое сокращение 44 работников станции скорой помощи города Мирноград, обслуживающей Новодонецкую и Добропольскую громады вблизи фронта. После этого 28 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко приехал с рабочей поездкой в ​​Донецкую область, где провел встречу с главой Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным и работниками станции. На этой встрече медиков официально заверили, что массовых увольнений не будет.



Подробнее о ситуации смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко