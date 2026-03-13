Пилоты дронов уничтожили «Град» и другую артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры

Уничтоженный «Град» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты батальона Signum 53-й механизированной бригады ВСУ обнаружили и уничтожили РСЗО «Град» и пять пушек российских войск на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, эта артиллерия постоянно атаковала позиции украинских бойцов.



«Прицельная работа пилотов батальона», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что 11 марта дроны уничтожили военную технику, которую россияне пытались эвакуировать после удара по складу боеприпасов под оккупированным Мариуполем.

