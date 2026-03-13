Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Суд рассмотрит дело коллаборанта из Волновахи
13 марта 2026, 14:42

Подозреваемому инкриминируют государственную измену и коллаборационизм.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении уроженца Макеевка, которого обвиняют в государственной измене и коллаборационной деятельности.

По данным следствия, в 2014 году бывший старший оперуполномоченный одного из правоохранительных органов Украины решил остаться в оккупированном Донецк и устроился на службу в незаконный орган «МГБ ДНР».

Позже, после захвата российскими войсками города Волноваха в 2022 году, он получил повышение и занял должность так называемого «главы администрации Волновахского района ДНР».

Следствие считает, что на этой должности обвиняемый участвовал в заседаниях оккупационной администрации, проводил встречи с местными жителями и распространял информацию о деятельности оккупационных властей, создавая видимость решения социальных проблем.

В настоящее время мужчина скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск. Ранее заочное подозрение в коллаборационизме сообщили жительнице оккупированного Донецка.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Макеевка Волноваха Донецкая область
Прочее
коллаборант Волновахского района суд за госизмену администрация ДНР
Организации
прокуратура донецкой области



«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор