Суд рассмотрит дело коллаборанта из Волновахи

Подозреваемому инкриминируют государственную измену и коллаборационизм.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении уроженца Макеевка, которого обвиняют в государственной измене и коллаборационной деятельности.



По данным следствия, в 2014 году бывший старший оперуполномоченный одного из правоохранительных органов Украины решил остаться в оккупированном Донецк и устроился на службу в незаконный орган «МГБ ДНР».



Позже, после захвата российскими войсками города Волноваха в 2022 году, он получил повышение и занял должность так называемого «главы администрации Волновахского района ДНР».



Следствие считает, что на этой должности обвиняемый участвовал в заседаниях оккупационной администрации, проводил встречи с местными жителями и распространял информацию о деятельности оккупационных властей, создавая видимость решения социальных проблем.



В настоящее время мужчина скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск. Ранее заочное подозрение в коллаборационизме сообщили жительнице оккупированного Донецка.

