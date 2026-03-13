В Краматорске и Беленьком частично сократили подачу воды: известно, когда восстановят
13 марта 2026, 18:26

По техническим обстоятельствам в Краматорске и поселке Беленьком Донецкой области ограничили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

«13 марта с 22:00 до 05:00 14 марта по техническим причинам будет сокращена подача воды», — говорится в сообщении.

Это касается центральной части города (от ул. Дружбы до ул. А. Вишни; от Б. Краматорского до ул. А. Тихого); улицы Новый Свет (частично); микрорайона Лазурный и села Беленькое (частично).

Ранее мы писали, что 11 марта, в городе Дружковка Донецкой области не было водоснабжения.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

