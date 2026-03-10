Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Журналисты «Слідства.Інфо» и проекта Радио Свобода «Схемы» выяснили, что картонные коробки для посылок, вероятно, производятся на предприятии, владельцу которого российская налоговая приписывает гражданство РФ.

До полномасштабного вторжения «Рубежанский картонно-тарный комбинат» (РКТК) на Луганщине был одним из лидеров украинского рынка гофроупаковки. Предприятие возглавляет бизнесмен Геннадий Минин, который руководит им с начала 1990-х годов и владеет рядом компаний по переработке бумаги и производству упаковки.

Контракты в Украине

В расследовании говорится, что по данным YouControl, Минин владеет несколькими компаниями в Украине. Среди них — «Трипольский упаковочный комбинат» в Киевской области.

С начала полномасштабной войны предприятие заключило с «Укрпоштой» контракты на поставку коробок и ящиков на сумму около 89 млн грн.


Связи бизнеса с Россией

Журналисты обнаружили, что структуры, связанные с Мининым, имеют предприятия не только в Украине, но и в России. В частности, российская компания «Пэкэджинг Кубань» в Краснодарском крае на 100% принадлежала РКТК, хотя в декларациях бизнесмена за 2020—2021 годы она не упоминалась.

Сам Минин признал существование компании, однако его адвокат заявил, что украинская сторона не осуществляла оперативного контроля над ней. В управлении фирмы участвует сын бизнесмена Кирилл Минин, который также является совладельцем нескольких российских компаний в сфере бумаги и полиграфии.

Политическая деятельность

Геннадий Минин также занимался политикой. Он избирался депутатом Луганского облсовета от «Партии регионов» в 2010 году, а в 2020-м — депутатом Северскодонецкого районного совета от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В 2020 году лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук просил Владимира Путина снять санкции с ряда украинских предприятий. Среди компаний, с которых позже сняли ограничения, был и «Рубежанский картонно-тарный комбинат».

Перерегистрация на оккупированных территориях

После начала полномасштабной войны комбинат в Рубежном был сильно разрушен. Позже оккупационные власти сообщали о вывозе оборудования. Журналисты установили, что после оккупации предприятия «РКТК» и «Донмакр» были перерегистрированы по российскому законодательству.

В реестрах РФ появились компании-клоны с теми же названиями, а среди документов фигурируют подписи Геннадия Минина. Адвокат бизнесмена утверждает, что эти подписи могли быть имитацией.

Российское гражданство

По данным российских налоговых органов и портала «Госуслуги», у Геннадия Минина есть российское гражданство.

Расследование также показало, что до полномасштабной войны предприятие поставляло картонную продукцию в Россию: в 2020—2021 годах экспорт составил почти 7,5 млн гривен.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что СБУ разоблачила в пособничестве государству-агрессору бывшего депутата от запрещенной партии «ОПЗЖ» из Луганской области. Фигуранта задержали в его офисе под Киевом.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

