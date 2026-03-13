Работникам «экстренки», работающим в зоне боевых действий, профинансирована зарплата за февраль

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что работникам бригад экстренной медицинской помощи, которые работают в зоне боевых действий, профинансирована заработная плата за февраль 2026 года с учетом доплат за работу в зоне возможных и активных боевых действий. В настоящее время идет реорганизация Центра экстренной медицинской помощи.



«Вчера (12 марта) подписал распоряжение об увольнении директора Центра после завершения проверки Госаудитслужбы. После этого его обязанности будет исполнять медицинский директор. После получения соответствующего акта будут разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и стабильной работы «экстренки», — заявил он.



По словам Филашкина, сейчас разрабатывается план функционирования Центра в условиях текущей ситуации на территории Донецкой области, а также создается новая структура с учетом необходимости сохранения медицинских кадров.



Кроме того, для подстанции в поселке Новодонецкое передали три автомобиля скорой медицинской помощи для улучшения работы бригад.



«Проводится ревизия технического состояния автопарка Центра с целью заключения договоров по проведению технического обслуживания и ремонта. Оказание экстренной медицинской помощи на территории региона — одна из приоритетных задач облгосадминистрации, поэтому медицинские работники должны получать надлежащее обеспечение и поддержку», — резюмировал начальник администрации.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что до 1 апреля 2026 года планируют уволить более 40 работников станции скорой помощи г. Мирнограда, что ныне базируется в Новодонецком. Приказ о сокращении штата был подписан еще в декабре 2025 года. В официальных документах причиной указано уменьшение количества вызовов и «оптимизация».

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»