Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области

FPV-дроны батальона «Вий» атакуют технику РФ.

На востоке Украины подразделения беспилотных систем Национальной гвардии продолжают наносить точные удары по российской технике с помощью FPV-дронов. Видео боевой работы опубликовал батальон «Вий» 18-й Славянской бригады НГУ в Facebook.



На кадрах показаны атаки по российским артиллерийским позициям и бронетехнике. По словам военных, использование ударных FPV-дронов позволяет эффективно выводить из строя вооружение противника на линии фронта.



В подразделении отмечают, что российская техника, которая оказывается на территории Украины, имеет только два варианта — покинуть позиции или быть уничтоженной.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска потеряли ещё 860 военнослужащих.



Кроме того, СОУ уничтожили семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 71 беспилотник и 189 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»