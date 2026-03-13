Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
13 марта 2026, 11:41

Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области

FPV-дроны батальона «Вий» атакуют технику РФ. FPV-дроны батальона «Вий» атакуют технику РФ.

На востоке Украины подразделения беспилотных систем Национальной гвардии продолжают наносить точные удары по российской технике с помощью FPV-дронов. Видео боевой работы опубликовал батальон «Вий» 18-й Славянской бригады НГУ в Facebook.

На кадрах показаны атаки по российским артиллерийским позициям и бронетехнике. По словам военных, использование ударных FPV-дронов позволяет эффективно выводить из строя вооружение противника на линии фронта.

В подразделении отмечают, что российская техника, которая оказывается на территории Украины, имеет только два варианта — покинуть позиции или быть уничтоженной.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Батальйон безпілотних систем «Вій» (@viy.bbps.18)

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска потеряли ещё 860 военнослужащих.

Кроме того, СОУ уничтожили семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 71 беспилотник и 189 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
FPV-дроны НГУ уничтожение техники РФ дронами потери армии России боевая работа FPV-дронов
Организации
18 Славянская бригада НГУ батальон Вий

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
все новости
13:43
В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13:33
После атаки на нефтебазу в Тихорецке сгорели резервуары
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:57
Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома
11:41
Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
11:24
Российская армия ударила по энергетике в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Войска России атаковали Краматорскую громаду: под удар попала промзона, поврежден дом
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
10:54
Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
10:20
Хищения на фортификациях: ущерб превысил 14 млн грн
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
09:36
Дроны уничтожили военную технику, которую россияне пытались эвакуировать после удара по складу боеприпасов под Мариуполем
09:15
Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов на Донетчине: погибли два человека, еще шесть – ранены
09:00
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
08:11
Взрывы у аэродрома «Ханская» в Адыгее: сообщают об атаке БПЛА
22:38
За похищение и убийство человека будут судить жителя Лисичанска
22:15
Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар
22:12
«Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
21:52
Семьи более ста оккупантов из военной части в «ДНР» сообщили об их пропаже
21:40
Венгрия вернула Украине задержанные инкассаторские машины, но средства и ценности остались там
20:30
Россия до 1 апреля хочет увеличить численность войск БПЛА до 101 000 человек — Сырский
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
18:58
ВСУ в Покровской агломерации в марте уничтожили сотню оккупантов
17:59
Войска РФ убили женщину в Константиновке
17:09
Земля на Киевщине и более 100 тысяч долларов «под подушкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины
16:36
Донецкая ОВА выделила 38 миллионов для Сил обороны из областного бюджета
16:36
Дроны помогли взять в плен 25 россиян на Покровском направлении
15:55
Украина первой в мире открыла партнёрам данные с поля боя для обучения ИИ
15:49
Появилось видео с места удара по зданию, где собирали наземные робототехнические комплексы в оккупированном Донецке
15:04
Уроженка Новой Каховки получила срок в Москве за сбор на дрон для ВСУ
все новости
ВИДЕО
Исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Донецкой ОВА Елена Марченко. Фото: Марченко в Фейсбук В Департаменте здравоохранения Донецкой ОВА сменился руководитель: это произошло на фоне скандала с возможным сокращением медиков
13 марта, 13:43
FPV-дроны батальона «Вий» атакуют технику РФ. Батальон «Вий» уничтожает технику и артиллерию РФ в Донецкой области
13 марта, 11:41
Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: 3-й АК Россия пыталась убить командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого: СБУ задержала «крота»
13 марта, 10:54
МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области МиГ-29 ВСУ уничтожил цех FPV-дронов в Курской области
13 марта, 09:00
Более 12 часов не удается потушить пожар в Тихорецке. Фото: скриншот Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар
12 марта, 22:15
Фото: ФК Шахтар «Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
12 марта, 22:12

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор