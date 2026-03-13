После атаки на нефтебазу в Тихорецке сгорели резервуары

Результат удара по нефтебазе «Тихорецкая».

На спутниковых снимках появились последствия атаки на перевалочную нефтебазу «Тихорецкая» в Краснодарском крае России. По данным аналитического канала Dnipro Osint, в результате удара были уничтожены как минимум два резервуара для хранения топлива.



На опубликованных изображениях заметны серьёзные повреждения инфраструктуры объекта: один из резервуаров выглядит полностью выгоревшим, рядом видны тёмные следы, которые могут свидетельствовать о сильном пожаре.



Инцидент произошёл в ночь на 12 марта в городе Тихорецк. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, после которых на территории нефтяного узла вспыхнул крупный пожар.

