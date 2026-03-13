Медицинский директор Евгений Налбат будет исполнять обязанности директора Центра экстренной медицинской помощи

Налбат исполняет обязанности директора Центра

В четверг, 12 марта, начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уволил директора Центра экстренной медицинской помощи. По его словам, сейчас идет реорганизация заведения.



«Подписал распоряжение об увольнении директора Центра после завершения проверки Госаудитслужбы», — заявил начальник администрации.



Филашкин уточнил, что его обязанности будет исполнять медицинский директор Евгений Налбат.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»