Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома
13 марта 2026, 11:57

Последствия удара по Былбасовке. Фото: Славянская ГВА Последствия удара по Былбасовке. Фото: Славянская ГВА

12 марта около 20:30 российские войска нанесли удар по поселку Былбасовка Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Для атаки захватчики использовали БПЛА «Ланцет».

Повреждены три частных дома.

В результате удара информация о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним, что 12 марта войска России атаковали Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего под удар попала промзона и поврежден дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Места
Славянск
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Атака БПЛА Ланцет
СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
все новости
Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома
все новости
ВИДЕО
