Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома

12 марта около 20:30 российские войска нанесли удар по поселку Былбасовка Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Для атаки захватчики использовали БПЛА «Ланцет».
Повреждены три частных дома.
В результате удара информация о погибших или пострадавших не поступала.
Напомним, что 12 марта войска России атаковали Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего под удар попала промзона и поврежден дом.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко