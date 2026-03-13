Российский «Ланцет» атаковал Славянскую громаду: повреждены дома

Последствия удара по Былбасовке. Фото: Славянская ГВА

12 марта около 20:30 российские войска нанесли удар по поселку Былбасовка Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Для атаки захватчики использовали БПЛА «Ланцет».



Повреждены три частных дома.



В результате удара информация о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним, что 12 марта войска России атаковали Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего под удар попала промзона и поврежден дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко