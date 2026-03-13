Жителям Дружковки вернули свет

Свет в Дружковке появился

По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, в городе Дружковка Донецкой области энергетики восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«Электроснабжение в городе Дружковка возобновлено», — говорится в сообщении.



Как отмечается, вечером, 12 марта вечером, в городе отсутствовал свет в связи с боевыми действиями.



Ранее мы писали, что 11 марта, в городе Дружковка Донецкой области не было водоснабжения.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»