Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»

Фото: АТЕШ

Агент движения сопротивления «АТЕШ» действует внутри зенитного подразделения российских войск на запорожском направлении. Об этом сообщили представители военного движения украинцев и крымских татар.



По данным организации, их агент находится непосредственно в составе подразделения противовоздушной обороны РФ и передаёт информацию изнутри.



В «АТЕШ» также заявили, что несколько дней назад в подразделении произошёл инцидент, который российское командование объяснило технической ошибкой оператора. При этом в движении намекнули, что событие могло быть связано с деятельностью их агента.



Представители подполья утверждают, что продолжают системно подрывать возможности российской армии изнутри, передавая информацию и влияя на работу военных подразделений.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»