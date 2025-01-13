«Взрывная волна сбила с ног». Истории соцработниц, которые остались с пожилыми людьми, несмотря на обстрелы 

Скромная зарплата за работу в экстремальных условиях. На подобное готовы пойти лишь те, кто по-настоящему верит в свое дело, а помощь беззащитным ставит в приоритет. В этом материале «Новости Донбасса» расскажут о непростом труде социальных работников на прифронтовых территориях. Некоторые города и села, расположены к линии фронта настолько близко, что обстрелы и разрушения происходят там регулярно. Но ответственность за жизни людей, побуждает соцработников оставаться и помогать даже с риском для собственной жизни.

«Выехать не позволяет совесть»

Село Катериновка Иллиновской общины(громады) Донецкой области расположено в нескольких километрах от линии фронта. Более половины населенного пункта уничтожено и часть людей вынуждена жить в подвалах. В селе давно нет света, воды и газа. Из более чем 600 жителей здесь сегодня проживает лишь 40 человек, преимущественно пенсионеры. Несмотря на тяжелейшие условия, в Катериновке продолжают находиться медсестра и социальный работник. Татьяна Желтоброва пришла в социальную сферу 35 лет назад и с тех пор не видит своей жизни без помощи пожилым людям, которых она знает многие годы и фактически считает родными.



Условия проживания в Катериновке сегодня не только тяжелые, но и очень опасные. По словам Татьяны Валентиновны, за полчаса до разговора с нашими журналистами недалеко от ее дома произошло около десятка мощных «прилетов». А две недели назад обстрелом разрушило пять-шесть домов, в том числе дом ее дочери. Также ранее были сильно повреждены дома еще двух родственников соцработницы. Сама Татьяна Валентиновна проживает в доме, который разрушен наполовину, в коридор регулярно попадает дождевая вода. При этом женщина не собирается выезжать, так как не может бросить одиноких пожилых людей.

«Мне совесть не позволяет уехать. Вот если бы всех людей вывезли, тогда бы уже и я с ними выехала. А до тех пор я буду вместе с ними», — пояснила женщина «Новостям Донбасса». Подопечные Татьяны Валентиновны — одинокие люди преклонного возраста. Кто-то из них передвигается на костылях, одна женщина и вовсе не зрячая, и вместе с сыном у которого инвалидность живет в землянке. При этом страх покинуть родной дом и уехать в неизвестность без средств к существованию у людей даже больше, чем от обстрелов, а потому жители предпочитают оставаться. Такой выбор иногда приводит к тяжелым последствиям. Не раз соцработнице приходилось выезжать и лично разбирать завалы, вытаскивая оттуда людей.



Катериновка. Скрин из видео Hromadske.ua

«Услыхала «прилет». А потом мне звонят, и говорят, что “мои” пострадали. Я туда. Вместе с соседями помогали с хаты вытаскивать людей. Они выжили. Пострадала бабушка и ее внучка с инвалидностью. В следующий раз снаряд полностью разнес другой дом. К счастью, бабушки в тот момент дома не было», — рассказала Татьяна Желтоброва.

Рабочий день Татьяны Валентиновны начинается с развоза пожилым людям гуманитарной помощи, продуктов, воды. Также она помогает приготовить еду, убраться по дому, наносить дрова, растопить печь. По работе приходится часто быть в дороге, а это опасно из-за обстрелов. Их женщина пережидает, после чего вновь садится на электровелосипед, который ей передало руководство территориального центра соцобслуживания Иллиновской общины.

«За короткое время между обстрелами нужно многое успеть. Все в селе знают, что я здесь как метеор летаю. Уже и начальство меня ругает, требует, чтобы я поменьше ездила, так как неоднократно попадала под обстрелы. Всякий раз когда происходят «прилеты», замечаю где это произошло, и если не дозвонюсь к людям, которые там проживают, еду на место, чтоб узнать не пострадал ли кто, несмотря на то, комендантский час или нет», — делится Татьяна Желтоброва.

Желание помогать беззащитным

Помогать людям в сложных условиях приходится и другой соцработнице Иллиновской общины — Зое Панченко, жительнице села Александро-Калиново. И хотя свет и газ в населенном пункте есть, так как он расположен в пяти километрах от Катериновки и коммунальные службы выезжают на ремонты, в село периодически «прилетает». Причем прилетают КАБы. Один такой «прилет» произошел за селом, при этом 20-килограммовый осколок пролетел почти километр, ударился об асфальт и, отскочив, тяжело травмировал местную жительницу. Зоя Васильевна вспоминает, как еще один КАБ-1500 взорвался буквально в трехстах метрах от места, где она находилась.



Зоя Панченко. Фото из личного архива

«Я как раз выходила от дедушки, за которым присматривала. Услыхала гул, словно летит самолет. Подняла голову. Далее услышала взрыв, после чего почувствовала как взрывная волна сбила с ног. Я ударилась о ворота, на меня полетели осколки, после чего я быстро спряталась за деревом», — рассказала «Новостям Донбасса» Зоя Панченко.

Многие дома в Александро-Калиново в результате обстрелов не раз получали повреждения. В дом Зои Васильевны «прилетало» трижды. В результате были вырваны оконные рамы, повреждена крыша. Однажды в метре от дома прилетел 15-килограммовый фрагмент разорвавшейся ракеты, его затем забрали приехавшие на место военные.

Руководство Иллиновской общины, а также гуманитарные организации активно помогают жителям со стройматериалами. Но проблема в том, что ремонтировать поврежденное жилье в селе, по сути некому, так как там остались одни пожилые люди. Зои Панченко самостоятельно приходится делать ремонты пенсионерам, за которыми ухаживает.

«Вот одному дедушке ночью взрывом выбило три окна, повредило крышу. Привезли ОСБ-плиты, после чего я рулеткой сделала необходимые замеры, обрезала плиты и установила их на место окон. Далее укрепила монтажной пеной, натянула пленку. Также пришлось взбираться на крышу и забивать листы шифера, которые сползли от взрывной волны», — отмечает соцработница.

В нелегкой работе Зое Панченко помогает муж Владимир Николаевич, при том что у него самого инвалидность третьей группы из-за остеопороза кости. Мужчина помогает развозить пожилым людям продукты, воду, помогает с ремонтом, при этом никакой заработной платы за свой труд не получает. Как объясняет Владимир Панченко — в тяжелых условиях людям нужно помогать бесплатно.

По должностной инструкции социальные работники оказывают помощь в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании, оформлении документов, осуществлении коммунальных платежей и других услуг, обработке приусадебных участков и пр. Также соцработник имеет фиксированное время работы. Однако тяжелые условия жизни на прифронтовых территория вносят в работу свои коррективы. Рабочий день у соцработницы из Александро-Калиново — не нормированный. Выходных, по сути нет, иногда приходится выезжать по ночам. Свои сложности добавляет и отсутствие водоснабжения. Дело в том, что питьевая вода в селе — привозная, ее расходуют экономно. Поэтому техническую воду для пожилых людей Зоя Панченко с мужем набирают в колодцах и развозят. Для стирки белья женщина чаще использует дождевую воду, которая, скатываясь с крыши, собирается в специально установленных бочках. Что касается продуктов, то часть жители села покупают за собственные деньги, часть получают в качестве гуманитарной помощи. Но нередко соцработница готовит пенсионерам еду из собственных запасов, так как хочет, чтоб пожилые люди чаще ели что-то горячее.



Зоя Васильевна говорит, что у нее в мыслях не было выехать и оставить пенсионеров. Объясняет это тем, что очень любит свою работу, которой она посвятила 30 лет жизни. Ей даже предлагали руководящую должность с гораздо большим заработком, однако увидев, как огорчились пенсионеры, которым она помогает, Панченко решила от предложения отказаться, и не жалеет об этом.

Недооцененный труд

На сегодняшний день соцработник в сельской местности получает 6 – 6,8 тыс. грн. За такие деньги далеко не каждый человек готов присматривать за пожилыми людьми: заниматься их гигиеной, кормить, убирать, а уж тем более рисковать ради них здоровьем и жизнью. И все же подобных людей немало. Например, в Малиновской общине Харьковской области за полгода, что она находилась в прифронтовой зоной, не уволился ни один социальный работник. Одна из них Елена Проценко вспоминает, как первое время было тяжело из-за дефицита продовольствия, обстрелов и неопределенности.



Один из разбитых частных домов Малиновской общины. Фото: Малиновский поселковый совет

«Было страшно. Однако в тех условиях переживали, и это не лицемерие, в первую очередь за пожилых людей, нежели за себя», — рассказала «Новостям Донбасса» Елена Викторовна. Она вспомнила случай, когда, находясь около дома одной из бабушек, попала под обстрел. Женщина тут же бросилась в дом к пенсионерке, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Бабушка находилась в углу комнаты.

«Она сказала мне: «Деточка, родная, прячься за меня, а я уже прожила свой век». Слезы от таких слов наворачиваются. Хотела успокоить бабушку, а, получается, бабушка успокаивала меня», — рассказала Проценко.

На сегодняшний день соцпработница оказывает помощь 18 пожилым, хотя этот показатель должен быть гораздо меньше. Но, по словам Елены Викторовны, людей в общине не хватает, а с началом полномасштабной войны работы прибавилось, потому как много молодежи выехали, а их пожилые родители от переезда по разным причинам отказались, при этом теперь не могут о себе позаботиться самостоятельно.

«И очень жалко таких людей. Многие из них не просят, не кричат, не требуют, а просто молча ждут помощи. И радуются словно дети, если ты их помоешь, накормишь, просто поговоришь с ними по душам», — рассказала Елена Проценко.



Церковь в Малиновской громаде. Фото: Малиновский поселковый совет

Нужно отметить, что хотя в нынешних непростых условиях работа социальных работников приобрела большую значимость, государством она поддерживается достаточно слабо. Директорка территориального центра социального обслуживания Малиновской общины Виктория Одроуш считает, что зарплаты соцработников маленькие исходя из нормативов, установленных государством. Она уверена, что к людям, многие из которых выкладываются на полную, нельзя относиться пренебрежительно.

«Им необходимо помогать выживать в сложных условия. Они также люди, и должны не только отдавать, но и получать. Я считаю, что реформирование социальной сферы должно происходить снизу, то есть люди должны одобрять те инициативы, которые идут от нашего правительства. А потому реформирование социальной сферы и изменения должны быть подтверждены на местах, что они действительно работают как нужно», — рассказала она «Новостям Донбасса».

Создать по-настоящему действенные условия поддержки людей могут лишь те, кто способен проникнуться трудностями других. И истории жизни социальных работников из прифронтовых зон — один из таких локальных примеров. В тяжелейших условиях соцработники находили в себе силы помогать беззащитным, поскольку верили в правильность своего дела. Подобные настроения преобладают сегодня у многих граждан. Иначе не было бы в стране стольких волонтеров, медработников, спасателей и всех тех, кто с риском для жизни вывозил людей из-под обстрелов, лечил, снабжал продуктами, защищал. Именно забота об интересах общества дает человеку огромную мотивацию и веру в завтрашний день.