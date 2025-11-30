FPV-дрон атаковал Кировский район Донецка

Украинские беспилотники вечером 29 ноября 2025 года атаковали Буденовский и Кировский районы Донецка. В результате пострадали два мирных жителя — 42-летний мужчина и 49-летняя женщина; обоих доставили в больницу.



В Кировском районе зафиксировано прямое попадание FPV-дрона в двухэтажный многоквартирный дом на улице Солидарности. Удар пробил наружную стену и частично разрушил кровлю. На улице Пятилеток поврежден частный дом.



В Буденовском районе обломки сбитого беспилотника упали на жилые постройки; масштаб разрушений уточняется.

Напомним, похожий инцидент произошел 26 октября. В Буденовском районе дрон повредил жилой дом и спровоцировал пожар.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»