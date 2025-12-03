Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
03 декабря 2025, 11:27

Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме

Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме

Хортицкий районный суд Запорожья рассматривает дело по обвинению российского военнослужащего Усмана Мутиева в жестоком обращении с гражданскими жителями Молочанска в 2022 году.

10 ноября состоялось первое заседание по существу дела, то есть началось рассмотрение того, действительно ли обвинение обосновано с учетом доказательств, предоставленных следствием. Прокуратура должна была огласить обвинительный акт, а суд — определить порядок исследования доказательств и приступить к их изучению.

Судья Светлана Ширина объявила заседание открытым. Защитница обвиняемого от центра бесплатной правовой помощи участвовала в заседании по видеосвязи. Судья подчеркнула: государство использовало все возможные способы, чтобы уведомить Мутиева о суде.

Повестки печатались в национальной прессе, в частности в «Урядовому кур’єрі», публиковались на сайте Офиса Генпрокурора, а текст подозрения перевели на русский. Однако никакой реакции от обвиняемого так и не поступило.

Также было озвучено, что потерпевшие и их представители в суд не явились. Суд уведомил их «надлежащим образом и своевременно», и еще на подготовительном заседании они подавали заявления о проведении заседания без их участия; такие же заявления поступили и 10 ноября.

Во время заседания сторона защиты из системы бесплатной правовой помощи, представляющая интересы российского военнослужащего, ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на то, что материалы дела содержат данные, разглашение которых, по ее мнению, может навредить производству и его участникам.

«Я считаю, что разглашение определенных данных, имеющихся в деле, может повредить уголовному производству и его участникам», — заявила в ходатайстве защитница обвиняемого Ирина Белик.

Прокурор Ольга Арутюнян поддержала ходатайство. Она напомнила: поскольку потерпевшие отсутствуют на заседании и не выразили свою позицию относительно возможного раскрытия их данных, а обвинительный акт содержит обстоятельства, связанные с пытками — чувствительную информацию, — это может травмировать людей и нарушить их достоинство.

«В этом вопросе полностью поддерживаю позицию защитника, учитывая, что потерпевшие сейчас не присутствуют в суде и не сообщали свою позицию относительно возможности раскрытия их данных и обстоятельств уголовного правонарушения, совершенного в отношении них, согласно обвинительному акту, где фигурируют обвинения в пытках — действиях, которые могут причинить вред чести и достоинству лица», — подчеркнула представительница прокуратуры.

После этого суд принял решение проводить слушания заочного дела в закрытом режиме. Это означает, что до вынесения приговора процесс будет проходить за закрытыми дверями, без допуска посторонних лиц, кроме участников. В начале заседания журналистку «Новин Донбасу» попросили покинуть зал.

Дело касается обвинения российского военнослужащего Усмана Мутиева в нарушении законов и обычаев войны. Его судят заочно, поскольку обвиняемый, по данным следствия, скрывается на оккупированной территории. 26 сентября Хортицкий районный суд разрешил рассматривать дело in absentia, то есть в отсутствие обвиняемого.

По данным прокуратуры, после начала полномасштабной войны Мутиев стал «заместителем военного коменданта» в оккупированном Молочанске в Запорожской области. Город был захвачен 27 февраля 2022 года, после чего российские военные установили там полный контроль.

В здании местного горсовета оккупанты оборудовали место незаконного удержания людей, где их продолжают удерживать и применять пытки. Три эпизода, по которым следствие сообщило Мутиеву заочное подозрение в военных преступлениях по ч.1 статьи 438 УК Украины, касаются похищений и жестокого обращения с жителями Запорожской области в 2022 году.

Первый случай произошел 8 апреля 2022 года. По данным следствия, российские силовики в форме «ОМОН» и «Росгвардии» похитили ветерана АТО из Виноградного, держали его в подвале Молочанского горсовета и применяли силу во время «допросов», требуя признаний в хранении оружия. Мужчину отпустили на следующий день.

Второй эпизод относится к маю 2022 года. По данным следствия, того же ветерана снова похитили и подвергали жестокому обращению, требуя информацию о других бывших военных и оружии. После этого его заставили ежедневно приходить на «отметку».

Третий эпизод касается еще двух мужчин. Следствие утверждает, что в апреле 2022 года жителя села Долина, также ветерана, похитили из дома, несколько дней удерживали в подвале без условий и били, после чего потребовали выкуп в 2000 долларов. После передачи денег его отпустили. В августе 2022 года в том же селе похитили другого местного жителя, которого также избили и незаконно удерживали, пытаясь получить информацию о его сыне-военнослужащем.

Напомним, дело о военных преступлениях в оккпированном Молочанске поступило в Хортицкий районный суд Запорожья в апреле 2024 года. Последнее подготовительное заседание состоялось 26 сентября 2025-го, когда судья Светлана Ширина объявила о переходе к заочному рассмотрению.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Этот материал подготовлен в рамках проекта INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосудие вживую»

 

ТЕГИ

Прочее
Оккупированная территория Военные преступления РФ закрытый суд
Места
Запорожье Молочанск
Организации
Хортицкий суд
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
16:21
Спецоперация в оккупированном Бердянске: погибли пять захватчиков, еще четверо — в тяжелом состоянии
16:13
Депортация под видом усыновления. Оккупанты вывезли 12 сирот из Мелитопольского района Запорожской области
11:37
FPV-дрон атаковал Кировский район Донецка
16:00
В Донецке демонтируют аварийные опоры главного моста: ремонт продлится до 2026 года — ФОТО
22:01
Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса
19:33
Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации
22:30
Дроны снова ударили по Старобельску: атакованы две АЗС, есть повреждения
18:04
РФ вывозит ещё 400 украинских детей из ВОТ под видом «отдыха»
14:00
Оккупанты превратили базу отдыха в Севастополе в замаскированный штаб
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска ►
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
все новости
12:52
В России вновь взорвали участок нефтепровода «Дружба» — ГУР
12:15
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:12
Украинские пилоты дронов уничтожили танки российской армии на окраинах Мирнограда
11:59
Россия сбросила более 3600 авиабомб на Украину в ноябре
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:37
В Лимане и Александровке ранены мирные жители, а в Северске – повреждены дома: в ОВА сообщили о последствиях атак РФ за сутки
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
11:01
Российский дрон уничтожил авто украинской мобильной группы ПВО
10:53
Россияне дважды атаковали Краматорскую громаду: есть повреждения
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
10:06
ССО уничтожили группу российских военных и вернули под контроль позицию в Донецкой области
09:50
Дроны ударили по НПЗ в Тамбовской области: вспыхнул пожар
09:49
Россияне вошли в восточную часть Гуляйполя, контролируют улицы
09:43
Российские войска за сутки убили двух и ранили пятерых жителей Донецкой области
09:39
Силы обороны поразили нефтебазу «Роснефти» в Тамбовской области
09:32
У Путина заявили, что «пока нет компромиссного варианта мирного плана»
09:00
FPV-дрон ВСУ обрушил многоэтажку с операторами РФ в Купянске
08:57
Армия РФ дважды ударила по Славянску: повреждены гостиница и кафе, есть погибший
08:28
Ночью РФ атаковала Украину 111 БПЛА: ПВО сбила 83 дрона
07:37
Потери РФ за сутки достигли 1 200: общие — более 1,17 млн
все новости
ВИДЕО
Момент взрыва нефтепровода «Дружба». В России вновь взорвали участок нефтепровода «Дружба» — ГУР
03 декабря, 12:52
Уничтоженные российские танки на окраинах Мирнограда. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили танки российской армии на окраинах Мирнограда
03 декабря, 12:12
Последствия удара БПЛА по авто МОГ. Российский дрон уничтожил авто украинской мобильной группы ПВО
03 декабря, 11:01
Операция ССО на Донетчине. Фото: кадр из видео ССО уничтожили группу российских военных и вернули под контроль позицию в Донецкой области
03 декабря, 10:06
Пожар на нефтебазе в Тамбовской области. Силы обороны поразили нефтебазу «Роснефти» в Тамбовской области
03 декабря, 09:39
«Прилет» FPV-дрона в Купянске. FPV-дрон ВСУ обрушил многоэтажку с операторами РФ в Купянске
03 декабря, 09:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор