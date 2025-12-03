Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме

Хортицкий районный суд Запорожья рассматривает дело по обвинению российского военнослужащего Усмана Мутиева в жестоком обращении с гражданскими жителями Молочанска в 2022 году.



10 ноября состоялось первое заседание по существу дела, то есть началось рассмотрение того, действительно ли обвинение обосновано с учетом доказательств, предоставленных следствием. Прокуратура должна была огласить обвинительный акт, а суд — определить порядок исследования доказательств и приступить к их изучению.



Судья Светлана Ширина объявила заседание открытым. Защитница обвиняемого от центра бесплатной правовой помощи участвовала в заседании по видеосвязи. Судья подчеркнула: государство использовало все возможные способы, чтобы уведомить Мутиева о суде.



Повестки печатались в национальной прессе, в частности в «Урядовому кур’єрі», публиковались на сайте Офиса Генпрокурора, а текст подозрения перевели на русский. Однако никакой реакции от обвиняемого так и не поступило.



Также было озвучено, что потерпевшие и их представители в суд не явились. Суд уведомил их «надлежащим образом и своевременно», и еще на подготовительном заседании они подавали заявления о проведении заседания без их участия; такие же заявления поступили и 10 ноября.



Во время заседания сторона защиты из системы бесплатной правовой помощи, представляющая интересы российского военнослужащего, ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на то, что материалы дела содержат данные, разглашение которых, по ее мнению, может навредить производству и его участникам.

«Я считаю, что разглашение определенных данных, имеющихся в деле, может повредить уголовному производству и его участникам», — заявила в ходатайстве защитница обвиняемого Ирина Белик.

Прокурор Ольга Арутюнян поддержала ходатайство. Она напомнила: поскольку потерпевшие отсутствуют на заседании и не выразили свою позицию относительно возможного раскрытия их данных, а обвинительный акт содержит обстоятельства, связанные с пытками — чувствительную информацию, — это может травмировать людей и нарушить их достоинство.

«В этом вопросе полностью поддерживаю позицию защитника, учитывая, что потерпевшие сейчас не присутствуют в суде и не сообщали свою позицию относительно возможности раскрытия их данных и обстоятельств уголовного правонарушения, совершенного в отношении них, согласно обвинительному акту, где фигурируют обвинения в пытках — действиях, которые могут причинить вред чести и достоинству лица», — подчеркнула представительница прокуратуры.

После этого суд принял решение проводить слушания заочного дела в закрытом режиме. Это означает, что до вынесения приговора процесс будет проходить за закрытыми дверями, без допуска посторонних лиц, кроме участников. В начале заседания журналистку «Новин Донбасу» попросили покинуть зал.



Дело касается обвинения российского военнослужащего Усмана Мутиева в нарушении законов и обычаев войны. Его судят заочно, поскольку обвиняемый, по данным следствия, скрывается на оккупированной территории. 26 сентября Хортицкий районный суд разрешил рассматривать дело in absentia, то есть в отсутствие обвиняемого.



По данным прокуратуры, после начала полномасштабной войны Мутиев стал «заместителем военного коменданта» в оккупированном Молочанске в Запорожской области. Город был захвачен 27 февраля 2022 года, после чего российские военные установили там полный контроль.



В здании местного горсовета оккупанты оборудовали место незаконного удержания людей, где их продолжают удерживать и применять пытки. Три эпизода, по которым следствие сообщило Мутиеву заочное подозрение в военных преступлениях по ч.1 статьи 438 УК Украины, касаются похищений и жестокого обращения с жителями Запорожской области в 2022 году.



Первый случай произошел 8 апреля 2022 года. По данным следствия, российские силовики в форме «ОМОН» и «Росгвардии» похитили ветерана АТО из Виноградного, держали его в подвале Молочанского горсовета и применяли силу во время «допросов», требуя признаний в хранении оружия. Мужчину отпустили на следующий день.



Второй эпизод относится к маю 2022 года. По данным следствия, того же ветерана снова похитили и подвергали жестокому обращению, требуя информацию о других бывших военных и оружии. После этого его заставили ежедневно приходить на «отметку».



Третий эпизод касается еще двух мужчин. Следствие утверждает, что в апреле 2022 года жителя села Долина, также ветерана, похитили из дома, несколько дней удерживали в подвале без условий и били, после чего потребовали выкуп в 2000 долларов. После передачи денег его отпустили. В августе 2022 года в том же селе похитили другого местного жителя, которого также избили и незаконно удерживали, пытаясь получить информацию о его сыне-военнослужащем.

Напомним, дело о военных преступлениях в оккпированном Молочанске поступило в Хортицкий районный суд Запорожья в апреле 2024 года. Последнее подготовительное заседание состоялось 26 сентября 2025-го, когда судья Светлана Ширина объявила о переходе к заочному рассмотрению.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Этот материал подготовлен в рамках проекта INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосудие вживую»