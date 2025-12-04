Дружковская громада после обстрела на весь день осталась без света: в ГВА обратились к жителям с важным сообщением

Иллюстрация. «ДТЭК»

Продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры в Дружковской громаде Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



В процессе обследования специалисты выявили более серьезные технические проблемы, чем ожидалось. Поэтому сегодня подачи электроэнергии в громаде не будет. Коммунальные службы работают непрерывно, задействованы альтернативные источники электроснабжения для обеспечения подачи тепла в дома, а также осуществления водоснабжения по графику.



«Отдельно обращаемся к жителям с важной просьбой. Не вмешивайтесь, пожалуйста, в работу системы теплоснабжения и не сливайте воду из батарей. Такие действия могут привести к серьезным последствиям для всей сети. Система отопления – это замкнутая гидравлическая сеть, в которой поддерживается необходимое давление. В случае слива теплоносителя в отдельных квартирах в трубах образуются воздушные пробки, падает общее давление, стояки разбалансируются, а котлы могут автоматически остановиться для избежания аварии. В нынешних условиях это приведет к полной остановке работы котельных, а для их повторного запуска потребуется время, дополнительные ресурсы и стабильное электропитание», – заявили в ГВА.



В администрации предупредили, что даже один слив батарей в квартире может привести к охлаждению целого стояка, замерзанию труб и масштабному коллапсу теплоснабжения в доме или на нескольких улицах.

Напомним, что в результате российского обстрела Дружковской громады 4 декабря все ее жители остались без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко