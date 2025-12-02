Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
02 декабря 2025, 15:54

Покровск не захвачен, а Россия уже раздает его жителям свои паспорта. Группировка «ДНР» заявила об «эвакуации» примерно 300 человек из города. При этом оккупационные власти называют всех вывезенных исключительно «гражданами Российской Федерации», хотя российские паспорта публично выдали лишь двум людям.

Одной женщине и ее сыну Денис Пушилин пообещал, что после того, как линия фронта «отойдет дальше» от Покровска, город восстановят, и семья сможет вернуться домой. Однако подобные заявления выглядят сомнительно: Курахово, например, находится примерно в 30 километрах от линии соприкосновения, и там, как и в Авдеевке или Угледаре, никакого полноценного восстановления нет.

По факту людям из Покровска Пушилин может предложить разве что временное жилье и бесконечные обещания «лучшей жизни» — зато уже с российским паспортом. Выдавать документы тем, кто спасается от обстрелов, оккупанты готовы почти мгновенно.

Но только не полноценное жилье взамен разрушенного. Жители Мариуполя, например, ждут свои квартиры более трех лет — и до сих пор безрезультатно.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, в РФ заявили о захвате Покровска. В Генштабе Украины сделали заявление.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

