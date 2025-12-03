В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В городе Северскодонецк Луганской области за 3,5 года оккупации обмелели два озера. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, несмотря на многочисленные обращения, захватчики просто не вмешивались и наблюдали, пока озера полностью высохнут, а проблема исчезнет.



«Одно из них по сей день, по законодательству России, даже не находится на балансе города или другого населенного пункта. То есть его уничтожение целенаправленное», – отметил начальник ОВА.

Напомним, что на оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко