Российский БПЛА «Молния» взорвался при запуске

Российский БПЛА «Молния» теряет управление сразу после запуска с импровизированной катапульты и падает вниз, что приводит к взрыву.

В сети появилось видео, на котором зафиксирована нештатная ситуация во время запуска российского ударного БПЛА «Молния». На кадрах видно, как беспилотник, вылетая из окна помещения, где находился штаб операторов, сразу после схода с направляющей резко проваливается вниз и взрывается.



Запуск осуществлялся из помещения с помощью примитивной катапульты, установленной почти горизонтально. Согласно предварительному анализу, именно неправильный угол наклона направляющей мог привести к тому, что дрон не смог набрать необходимую подъёмную силу и потерял управляемость.



Среди других возможных причин — недостаточная стартовая скорость, сбой автопилота или неправильная центровка аппарата из-за боевой нагрузки.



Поскольку «Молния» часто используется российскими оккупантами как ударный дрон-камикадзе, при падении сработал взрыватель, что и вызвало детонацию.



Видео демонстрирует низкое качество подготовки и технического обеспечения операторов БПЛА, которые всё чаще используют импровизированные установки и разрушенные помещения для запусков.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»