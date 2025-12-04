Операторы ССО уничтожили группу оккупантов в Яровой Донецкой области

Оккупантов уничтожили операторы ССО в Яровой. Фото: скриншот

В Яровой Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили группу российских захватчиков, среди уничтоженных — африканец с позывным «Малик». Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«Противник, пользуясь сложными погодными условиями, просочился в населенный пункт Ярова в Донецкой области. Целью врага была разведка огневых позиций и экипажей БПЛА. Россияне взяли в плен местного жителя, пытали его и принуждали к сотрудничеству. Во время выполнения очередного поручения от врага его перехватили операторы ССО», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что две подгруппы провели доразведку здания, где скрывались россияне.



В результате успешно выполненной задачи уничтожены три военнослужащих. Один из них оказался африканец с позывным «Малик». Также были захвачены документы, оружие и радиостанции.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»