Операторы ССО уничтожили группу оккупантов в Яровой Донецкой области
04 декабря 2025, 22:30

Операторы ССО уничтожили группу оккупантов в Яровой Донецкой области

Оккупантов уничтожили операторы ССО в Яровой. Фото: скриншот Оккупантов уничтожили операторы ССО в Яровой. Фото: скриншот

В Яровой Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили группу российских захватчиков, среди уничтоженных — африканец с позывным «Малик». Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

«Противник, пользуясь сложными погодными условиями, просочился в населенный пункт Ярова в Донецкой области. Целью врага была разведка огневых позиций и экипажей БПЛА. Россияне взяли в плен местного жителя, пытали его и принуждали к сотрудничеству. Во время выполнения очередного поручения от врага его перехватили операторы ССО», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что две подгруппы провели доразведку здания, где скрывались россияне.

В результате успешно выполненной задачи уничтожены три военнослужащих. Один из них оказался африканец с позывным «Малик». Также были захвачены документы, оружие и радиостанции.

Ранее мы писали, что украинский истребитель МиГ-29 нанес высокоточные удары двумя управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по российской позиции во время ротации личного состава. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

