В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе

Вечером, 3 декабря, в Донецке и Макеевке зафиксирована крупная атака беспилотников, направленных в сторону Донецко-Макеевской агломерации.



По сообщениям оккупационных администраций, в воздухе было замечено более 50 дронов, после чего жители слышали серию мощных разрывов в Кировском и Петровском районах Донецка.



В Макеевке отмечалась активная работа систем ПВО, которые пытались перехватывать беспилотники. На фоне атаки часть Ворошиловского и Киевского районов Донецка осталась без электроснабжения.



На данный момент есть информация, что в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Донецка нарушено остекление по ул. Угольной в здании ДК «Горняк» и в доме по улице Слепнева. Также повреждено остекление и хозпостройка в частном секторе по ул. Градостроителей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»