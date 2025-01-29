Кого на самом деле объединяет Министерство национального единства

Министерство национального единства было создано 3 декабря 2024 года на базе ликвидированного Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. За два месяца своего существования Миннацед до сих пор находится в стадии подготовки к запуску. Но критикуют его не за это. Проблема в том, что его хоть и создали на месте уже существующего учреждения, передачи полномочий от старого министерства новому не состоялось. Сейчас и чиновники, и депутаты задают вопрос: а зачем мы вообще создали новое министерство, зачем тратим на него государственные деньги, и сможет ли Министерство национального единства действительно объединять. Мы попытались разобраться в этом вопросе.

Трижды крещеное министерство

Около 20 миллионов украинцев сейчас находятся за пределами своей страны. Такие данные озвучивает новый глава Министерства национального единства Алексей Чернышов, представляя деятельность своего подразделения за рубежом. 20 миллионов — это не только украинцы, покинувшие страну из-за войны. Сюда входят и эмигранты прошлых лет, и гастарбайтеры, и дети украинцев, родившиеся уже за границей.

Идея власти состоит в том, что необходимо вернуть часть этих людей обратно, в Украину, чтобы привлечь их к восстановлению украинской экономики и вообще к возрождению страны.

Министерство трижды меняло свое название. Сначала было министерство единства, затем министерство объединения украинцев, затем министерство национального единства. Власти все никак не могли определиться, какую основную задачу возложить на новое властное образование, поэтому и перебирало «по вкусу» варианты названия. Наконец-то определились, но от этого больше ясности не стало.

«Оказывается, уже месяц в нашей стране существует Министерство национального единства Украины, — отмечает народный депутат Ярослав Железняк. — И оно не просто создано, а создано для выполнения пункта Плана устойчивости [президента Зеленского – прим.ред.], пафосно представленного в Раде полтора месяца назад… И если честно, то за месяц я так и не понял нафига его было создавать и какую функцию оно выполняет, зачем мы тратим на это средства и главное, как это помогло единству?», — задает вопрос народный депутат.

Новоназначенный министр Алексей Чернышов на такой выпад со стороны нардепа отреагировал оперативно и предложил Ярославу Железняку встретиться, чтобы ответить на все его вопросы.

Алексей Чернышов пришел в государственный сектор из бизнеса. Он почти 20 лет работал в Украине и за рубежом в сфере финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ. Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве. Возобновил реформу корпоративного управления в Нафтогазе. Был главой правления и генеральным директором НАК «Нафтогаз Украина», а затем — министром развития громад и территорий Украины.

Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов

Чернышова называют системным человеком. Но удастся ли ему систематизировать работу, цели которой до конца непонятны даже тем, кто ставил министру задачи — вопрос открытый.

Ведь сначала в Раде обсуждали необходимость трансформации Министерства реинтеграции в Министерство единства. Затем стали говорить о необходимости создания министерства, которое будет заниматься возвращением украинцев из-за границы. Теперь выясняется, что озвученная президентом Зеленским идея возвращать украинцев в Украину — вообще не основная задача Миннацединства. Выступая перед украинцами в Польше (информация о поездке содержится на сайте министерства), Алексей Чернышов подчеркнул, что его министерство — это не министерство возвращения. Его цель как министра сделать так, чтобы те, кто хотят возвращаться — возвращались, а те, кто хочет остаться за границей — пусть остаются, но не теряют связь с Украиной и помогают ей тем, чем могут, в том числе и продвижением родной страны.

Судя по презентации, министерство планирует создавать агентства в разных странах, предоставлять консульские услуги, консультировать по разным правовым вопросам. А еще при агентствах откроют кафе, создадут культурные и образовательные пространства. Будут помогать найти работу в Украине и даже обещают бронирование от мобилизации для мужчин.

А как же проблемы внутренних переселенцев?

Когда в Верховной Раде обсуждали переформатирование Министерства реинтеграции в Министерство национального единства, депутатам обещали полную передачу полномочий от одного Министерства другому. Но получилось так, что значительный пласт работы, особенно по интеграции вынужденных переселенцев, потерялся.

Как объяснили нам в пресс-службе Министерства национального единства, их основная работа — это украинцы за границей. Вопрос возможной работы с украинцами на оккупированных территориях пока открыт. Структура министерства еще формируется, до конца программа деятельности и другие учредительные документы будут сформированы в феврале. Тогда и можно будет задавать вопросы.

А вот по работе с ВПЛ, здесь уже сейчас известно, что Миннацед этим заниматься не будет. Переселенцев передают в подчинение Министерству развития громад и территорий, ну а отчитываться за реализацию или нереализацию действующих программ по помощи переселенцам теперь некому.

Проблемы переселенцев исчезли с радаров украинского правительства. Очень надеемся, что временно.

«Трансформации в правительстве повлияли на формирование политики по ВПЛ, ведь Минреинтеграции превратили в Минединство, а все функции по переселенцам передали в Минразвития. В результате у одних уже нельзя спрашивать о выполнении Стратегии по ВПЛ, а у других еще нельзя», — говорит Павел Фролов, глава Специальной комиссии по защите внутренних переселенцев.

Его комиссия признала работу исполнительных органов по переселенцам недостаточной, рекомендовала Кабмину обновить операционный план с учетом новых вызовов и начать подготовку новой Стратегии с привлечением всех заинтересованных сторон.

Пока не понимают происходящих в правительстве трансформаций и в местных громадах. Например, в Мариупольском городском совете, системно работающем с проблемами переселенцев, говорят, что до сих пор не получали никаких разъяснений, как именно будет работать Министерство национального единства, кто будет заниматься проблемами украинцев в оккупации, а кто — внутренними переселенцами.

«Мы продолжаем работать благодаря тому, что за три года имеем собственный опыт решения многих проблемных вопросов. Поэтому не останавливаемся и ждем разъяснения», — прокомментировали в горсовете.

За что еще критикуют «новорожденного»

Алена Лунева, директор по адвокации центра прав человека ZMINA, в комментарии «Радио Свобода» пояснила, что и она, и большинство ее коллег выступали против прекращения работы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, но они были не против его трансформации в Министерство национального единства.

Директор по адвокации центра прав человека ZMINA Алена Лунева

«Мы много говорили о необходимости трансформации. Но если уж говорить об изменениях в подходах, то, по нашему мнению, нужно говорить о связях с людьми, а для этого нужно работать со всеми гражданами, которые в силу определенных обстоятельств теряют связь с Украиной или такая связь становится слабой — это и украинцы за границей, и внутренне перемещенные граждане, и украинцы в оккупации. То есть, Министерство единства должно быть об единении всех украинцев. К сожалению, нас услышали только частично, создав министерство для украинцев за границей. У нас очень много вопросов по этому поводу».

Правозащитница считает такой подход к созданию министерства глубоко ошибочным.

Кроме того, Алена Лунева отмечает, что часть функций, которые собирается взять на себя Миннацед, сейчас выполняет Министерство иностранных дел. Каким образом будут распределяться полномочия в дальнейшем, тоже непонятно.

Так что пока вопросов к министерству гораздо больше, чем ответов, которые мы получаем. Нас просят подождать до окончательной разработки положения, структуры, стратегических задач министерства. Но уже сейчас очевидно, что по каким-то причинам проблемы ВПЛ для власти отходят на второй план.

Вряд ли такое отношение к переселенцам внутри страны может побуждать тех, кто остается за границей, возвращаться домой.