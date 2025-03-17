Рынок недвижимости в Мариуполе для россиян: ипотека и руины по цене элитного жилья

Рынок недвижимости в оккупированном Мариуполе поражает своими ценами. В городе, где до сих пор не работают очистные сооружения, а канализация стекает в реки и море, где нет питьевой воды, а начиная с марта возникли проблемы и с технической, где аварии на электросетях случаются ежедневно в разных районах, цены на недвижимость выше, чем в большинстве не столичных городов Российской Федерации. Как так произошло? Кто покупает квартиры в оккупированном Мариуполе? За сколько реально можно купить или продать квартиру, разобрались журналисты «Новостей Донбасса».
Рынок недвижимости в Мариуполе ожил сразу после установления оккупационной администрации в городе. Ну, как сказать недвижимости — правильнее было бы сказать «рынок руин».
На сайтах по продаже недвижимости стали выставлять разбомбленные квартиры мариупольцев — без одной из стен, с дыркой в крыше от ракеты, без простенков и балкона — разные были варианты. В этой истории поражали две вещи: первое, что находились желающие это покупать, второе — это цены. Когда разрушенная двухкомнатная квартира в «хрущевке» выставлялась за 20-22 тысячи долларов, это реально удивляло, потому что даже когда такая квартира была цела и невредима, ее стоимость в Мариуполе была максимум 15-17 тысяч.
Но сейчас спрос на квартиры в Мариуполе только растет — на любые квартиры, в том числе восстановленные после обстрелов. В город приезжают россияне, здесь выбирают оставаться мигранты из стран центральной Азии, которые массово едут в Мариуполь зарабатывать деньги на стройках. Поэтому по состоянию на сейчас, говорят риелторы, спрос превышает предложение — уцелевших и новых квартир в городе все еще гораздо меньше, чем желающих их приобрести. И это подгоняет цены вверх.
«Я продала свою квартиру гостиного типа вдвое дороже, чем я ее покупала в свое время. Маленькая «гостинка» площадью 18 кв. метров стоила мне 7 тысяч долларов, а продала я ее за 13 тысяч», — рассказала мариупольчанка Н.
В ее квартиру было прямое попадание снаряда. Но строители заложили дыру в стене кирпичом, и россияне без всяких вопросов согласились купить такое жилье.
«Это были москвичи. Я спросила у них, зачем им квартира в Мариуполе. На что они ответили мне, что всегда мечтали о квартире у моря. На квартиру в Сочи или в Крыму у них денег нет, а на Мариуполь хватает», — пересказывает диалог с покупателями мариупольчанка.
Для россиян, которые едут в Мариуполь из крупных российских городов, мариупольские цены на квартиры и дома просто смешны. А для россиян, которые едут в город на заработки из российской глубинки, Мариуполь, даже полуразрушенный, кажется райским местом по сравнению с тем болотом, в котором они живут. Поэтому такие люди строят и ремонтируют дома в Мариуполе, потом здесь покупают квартиры и перевозят свои многодетные семьи. Так в городе происходит очень быстрая замена населения. И ипотека — один из основных инструментов, которым пользуется Кремль для реализации своей стратегии по замещению украинцев россиянами.
Представьте ситуацию, когда на всей территории РФ ипотечные кредиты выдаются под 20-30% годовых, а в Мариуполе — под 2%. За идентичную квартиру воображаемая семья ежемесячно в Мариуполе будет платить 22-25 тыс. рублей в месяц по ипотеке, а в Ростове-на-Дону — 32-35 тысяч рублей. Поэтому семьи, которые ограничены в финансах, едут в Мариуполь, ведь это едва ли не единственный способ для небогатых россиян приобрести сейчас жилье.
Со своей стороны российские власти стимулируют своих граждан ехать в оккупацию дополнительными льготными условиями. Кремль создает такие правила выдачи ипотеки, что получить ее местным жителям почти невозможно.
Во-первых, нужно быть официально трудоустроенным. В Мариуполе сейчас официально оформляют на работу преимущественно работников бюджетной сферы. Но уровень зарплаты у бюджетников очень низкий, он точно не позволяет платить ипотеку даже с такой низкой ставкой, как в Мариуполе. Ну, а те из местных, кто работает на строительстве и получает действительно большие деньги, как правило, получает их в конвертах.
Кроме официального трудоустройства, нужно непрерывно жить в течение 6 месяцев на территории РФ. С этим тоже у многих местных не складывается. Ну, а если учесть стоимость квартир в новостройках, которые построили россияне в Мариуполе, то становится совершенно очевидным, что ипотека — это для россиян, а не для тех, кого они захватили.
Например, 1-комнатная квартира в ЖК «Ленинградский квартал» площадью 39 кв.м стоит сегодня 7,5 млн рублей — это 83 тысячи долларов. Квартира в хорошем районе (ипотеку вообще строят исключительно в лучших местах города) — на проспекте Металлургов, между площадью Кирова и центром. Она продается с внутренней отделкой.
ЖК "Ленинградский квартал" в Мариуполе. Фото: соцсети
Квартира в ЖК "Ленинградский квартал" в Мариуполе. Фото: соцсети
Еще полгода назад 1-комнатные в этом доме застройщик продавал за 6,5 млн рублей, но сейчас поднял цены сразу на миллион, потому что квартиры пользуются спросом, конечно, среди россиян.
По информации пропагандистских медиа, в Мариуполе еще не было примеров продажи ипотеки мариупольцам. А вот среди россиян такие квартиры нарасхват, как горячие пирожки. В новостройке по проспекту Нахимова, 82 (первая ипотечная новостройка, которую строители из РФ сдали в эксплуатацию) раскупили квартиры за полгода до завершения строительства. По крайней мере, именно такая информация была размещена на сайте застройщика.
Ситуация на рынке недвижимости, когда лучшие локации города отдают под ипотеку, а жителей, которые десятками лет жили там, оставляют вообще без жилья, создает большое напряжение в обществе. Чтобы немного разрядить ситуацию, российские оккупационные власти разрешили мариупольцам брать в ипотеку вторичное жилье. Но радость у местных длилась недолго. Потому что по информации риелтора Натальи К., после принятия такого решения цены на недвижимость стали расти и на вторичном рынке.
На сегодня стоимость 2-комнатной квартиры в Мариуполе колеблется от 4 до 7 миллионов рублей. То есть почти столько же, сколько и новая квартира в ипотечном доме.
Например, двухкомнатная квартира в самом центре города, район бывшего магазина «1000 мелочей», продается за 4,5 млн рублей (46 тысяч долларов). Но есть нюанс. Фото квартиры не прилагаются — только фото фасада дома. Это потому, что дом этот выгорел дотла в марте 2022 года. Его сначала думали демонтировать, потом решили ремонтировать. Отремонтировали только стены, крышу и фасады — внутри там голые стены. Надо делать не просто ремонт, а прокладывать все коммуникации.
Отремонтированный дом в Мариуполе в районе площади Свободы и "1000 мелочей". Фото: соцсети
Поэтому продавец всю эту ситуацию характеризует так: «Квартира полностью под ваш ремонт. Это прекрасная возможность создать квартиру вашей мечты. Представьте: светлые комнаты, уют и комфорт, созданные именно вами».
Почти столько же стоит и однокомнатная квартира, но с мебелью и коммуникациями, на 23 микрорайоне Мариуполя. Это теперь, после оккупации, уже не окраина, а «центр жизни», как говорят местные. Стоимость — 45 тысяч долларов.
Однокомнатная квартира, но с мебелью и коммуникациями, на 23 микрорайоне Мариуполя. Фото: соцсети
3-комнатная квартира в Левобережном районе Мариуполя без ремонта, в отремонтированном после ракетного обстрела доме по ул. Пашковского стоит столько же, сколько 2-комнатная с ремонтом в Центральном районе — 45 тысяч долларов.
3-комнатная квартира в Левобережном районе Мариуполя без ремонта. Фото: соцсети
Примерно такая же по площади квартира, без ремонта, после попадания снаряда, но в Приморском районе, стоит уже 60 тысяч долларов.
Объявление о продаже квартиры. Фото: соцсети
Продавцы квартиры как большой бонус обещают, что в этом доме начнется ремонт за счет оккупантов. Поэтому уже сейчас продают за бешеные деньги руины.
Еще одно предложение на рынке недвижимости Мариуполя. Фото: соцсети
Цены на дома — еще выше. Например, старый дом послевоенной застройки, с отсутствием ремонта и качественных коммуникаций стоит 66 тысяч долларов.
Что уж говорить о домах у моря. Там цены вообще варьируются от 70 до 300 тысяч долларов. Например, вот этот небольшой дом (96 кв.м) с ремонтом у моря стоит 112 тысяч долларов.
Небольшой дом в Мариуполе (96 кв.м) с ремонтом у моря стоимостью 112 тысяч долларов. Фото: соцсети
А 2-этажный дом в пригороде Мариуполя, в Никольском (Володарском), — почти 300 тысяч долларов.
2-этажный дом в пригороде Мариуполя, в Никольском. Фото: коллаж из соцсетей
В доме есть бассейны, внешний и внутренний, сауна и устаревший, несовременный ремонт. До моря ехать минут 40 езды. Но похоже, что для москвичей это не расстояние. Покупают даже за такие деньги.