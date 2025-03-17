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Рынок недвижимости в Мариуполе для россиян: ипотека и руины по цене элитного жилья

Новости Донбасса
17 марта 2025, 21:00

Рынок недвижимости в Мариуполе для россиян: ипотека и руины по цене элитного жилья

Руины мариупольских многоэтажек и Руины мариупольских многоэтажек и "ипотечные новостройки". Коллаж "Новостей Донбасса"

Рынок недвижимости в оккупированном Мариуполе поражает своими ценами. В городе, где до сих пор не работают очистные сооружения, а канализация стекает в реки и море, где нет питьевой воды, а начиная с марта возникли проблемы и с технической, где аварии на электросетях случаются ежедневно в разных районах, цены на недвижимость выше, чем в большинстве не столичных городов Российской Федерации. Как так произошло? Кто покупает квартиры в оккупированном Мариуполе? За сколько реально можно купить или продать квартиру, разобрались журналисты «Новостей Донбасса».

Когда цены на недвижимость в Мариуполе пошли вверх

Рынок недвижимости в Мариуполе ожил сразу после установления оккупационной администрации в городе. Ну, как сказать недвижимости — правильнее было бы сказать «рынок руин». 

На сайтах по продаже недвижимости стали выставлять разбомбленные квартиры мариупольцев — без одной из стен, с дыркой в крыше от ракеты, без простенков и балкона — разные были варианты. В этой истории поражали две вещи: первое, что находились желающие это покупать, второе — это цены. Когда разрушенная двухкомнатная квартира в «хрущевке» выставлялась за 20-22 тысячи долларов, это реально удивляло, потому что даже когда такая квартира была цела и невредима, ее стоимость в Мариуполе была максимум 15-17 тысяч.

Но сейчас спрос на квартиры в Мариуполе только растет — на любые квартиры, в том числе восстановленные после обстрелов. В город приезжают россияне, здесь выбирают оставаться мигранты из стран центральной Азии, которые массово едут в Мариуполь зарабатывать деньги на стройках. Поэтому по состоянию на сейчас, говорят риелторы, спрос превышает предложение — уцелевших и новых квартир в городе все еще гораздо меньше, чем желающих их приобрести. И это подгоняет цены вверх.

Кто покупает квартиры в Мариуполе, и сколько это стоит

«Я продала свою квартиру гостиного типа вдвое дороже, чем я ее покупала в свое время. Маленькая «гостинка» площадью 18 кв. метров стоила мне 7 тысяч долларов, а продала я ее за 13 тысяч», — рассказала мариупольчанка Н.

В ее квартиру было прямое попадание снаряда. Но строители заложили дыру в стене кирпичом, и россияне без всяких вопросов согласились купить такое жилье. 

«Это были москвичи. Я спросила у них, зачем им квартира в Мариуполе. На что они ответили мне, что всегда мечтали о квартире у моря. На квартиру в Сочи или в Крыму у них денег нет, а на Мариуполь хватает», — пересказывает диалог с покупателями мариупольчанка.

Для россиян, которые едут в Мариуполь из крупных российских городов, мариупольские цены на квартиры и дома просто смешны. А для россиян, которые едут в город на заработки из российской глубинки, Мариуполь, даже полуразрушенный, кажется райским местом по сравнению с тем болотом, в котором они живут. Поэтому такие люди строят и ремонтируют дома в Мариуполе, потом здесь покупают квартиры и перевозят свои многодетные семьи. Так в городе происходит очень быстрая замена населения. И ипотека — один из основных инструментов, которым пользуется Кремль для реализации своей стратегии по замещению украинцев россиянами.

Ипотека не для местных

Представьте ситуацию, когда на всей территории РФ ипотечные кредиты выдаются под 20-30% годовых, а в Мариуполе — под 2%. За идентичную квартиру воображаемая семья ежемесячно в Мариуполе будет платить 22-25 тыс. рублей в месяц по ипотеке, а в Ростове-на-Дону — 32-35 тысяч рублей. Поэтому семьи, которые ограничены в финансах, едут в Мариуполь, ведь это едва ли не единственный способ для небогатых россиян приобрести сейчас жилье.

Со своей стороны российские власти стимулируют своих граждан ехать в оккупацию дополнительными льготными условиями. Кремль создает такие правила выдачи ипотеки, что получить ее местным жителям почти невозможно.

Во-первых, нужно быть официально трудоустроенным. В Мариуполе сейчас официально оформляют на работу преимущественно работников бюджетной сферы. Но уровень зарплаты у бюджетников очень низкий, он точно не позволяет платить ипотеку даже с такой низкой ставкой, как в Мариуполе. Ну, а те из местных, кто работает на строительстве и получает действительно большие деньги, как правило, получает их в конвертах.

Кроме официального трудоустройства, нужно непрерывно жить в течение 6 месяцев на территории РФ. С этим тоже у многих местных не складывается. Ну, а если учесть стоимость квартир в новостройках, которые построили россияне в Мариуполе, то становится совершенно очевидным, что ипотека — это для россиян, а не для тех, кого они захватили.

Например, 1-комнатная квартира в ЖК «Ленинградский квартал» площадью 39 кв.м стоит сегодня 7,5 млн рублей — это 83 тысячи долларов. Квартира в хорошем районе (ипотеку вообще строят исключительно в лучших местах города) — на проспекте Металлургов, между площадью Кирова и центром. Она продается с внутренней отделкой.

ЖК "Ленинградский квартал" в Мариуполе. Фото: соцсети

Квартира в ЖК "Ленинградский квартал" в Мариуполе. Фото: соцсети

Еще полгода назад 1-комнатные в этом доме застройщик продавал за 6,5 млн рублей, но сейчас поднял цены сразу на миллион, потому что квартиры пользуются спросом, конечно, среди россиян.

По информации пропагандистских медиа, в Мариуполе еще не было примеров продажи ипотеки мариупольцам. А вот среди россиян такие квартиры нарасхват, как горячие пирожки. В новостройке по проспекту Нахимова, 82 (первая ипотечная новостройка, которую строители из РФ сдали в эксплуатацию) раскупили квартиры за полгода до завершения строительства. По крайней мере, именно такая информация была размещена на сайте застройщика.

Вторичный рынок недвижимости в Мариуполе

Ситуация на рынке недвижимости, когда лучшие локации города отдают под ипотеку, а жителей, которые десятками лет жили там, оставляют вообще без жилья, создает большое напряжение в обществе. Чтобы немного разрядить ситуацию, российские оккупационные власти разрешили мариупольцам брать в ипотеку вторичное жилье. Но радость у местных длилась недолго. Потому что по информации риелтора Натальи К., после принятия такого решения цены на недвижимость стали расти и на вторичном рынке.

На сегодня стоимость 2-комнатной квартиры в Мариуполе колеблется от 4 до 7 миллионов рублей. То есть почти столько же, сколько и новая квартира в ипотечном доме.

Например, двухкомнатная квартира в самом центре города, район бывшего магазина «1000 мелочей», продается за 4,5 млн рублей (46 тысяч долларов). Но есть нюанс. Фото квартиры не прилагаются — только фото фасада дома. Это потому, что дом этот выгорел дотла в марте 2022 года. Его сначала думали демонтировать, потом решили ремонтировать. Отремонтировали только стены, крышу и фасады — внутри там голые стены. Надо делать не просто ремонт, а прокладывать все коммуникации.

Отремонтированный дом в Мариуполе в районе площади Свободы и "1000 мелочей". Фото: соцсети

Поэтому продавец всю эту ситуацию характеризует так: «Квартира полностью под ваш ремонт. Это прекрасная возможность создать квартиру вашей мечты. Представьте: светлые комнаты, уют и комфорт, созданные именно вами».

Почти столько же стоит и однокомнатная квартира, но с мебелью и коммуникациями, на 23 микрорайоне Мариуполя. Это теперь, после оккупации, уже не окраина, а «центр жизни», как говорят местные. Стоимость — 45 тысяч долларов.

Однокомнатная квартира, но с мебелью и коммуникациями, на 23 микрорайоне Мариуполя. Фото: соцсети

3-комнатная квартира в Левобережном районе Мариуполя без ремонта, в отремонтированном после ракетного обстрела доме по ул. Пашковского стоит столько же, сколько 2-комнатная с ремонтом в Центральном районе — 45 тысяч долларов.

3-комнатная квартира в Левобережном районе Мариуполя без ремонта. Фото: соцсети

Примерно такая же по площади квартира, без ремонта, после попадания снаряда, но в Приморском районе, стоит уже 60 тысяч долларов.

Объявление о продаже квартиры. Фото: соцсети

Продавцы квартиры как большой бонус обещают, что в этом доме начнется ремонт за счет оккупантов. Поэтому уже сейчас продают за бешеные деньги руины.

Еще одно предложение на рынке недвижимости Мариуполя. Фото: соцсети

Цены на дома — еще выше. Например, старый дом послевоенной застройки, с отсутствием ремонта и качественных коммуникаций стоит 66 тысяч долларов.

Что уж говорить о домах у моря. Там цены вообще варьируются от 70 до 300 тысяч долларов. Например, вот этот небольшой дом (96 кв.м) с ремонтом у моря стоит 112 тысяч долларов.

Небольшой дом в Мариуполе (96 кв.м) с ремонтом у моря стоимостью 112 тысяч долларов. Фото: соцсети

А 2-этажный дом в пригороде Мариуполя, в Никольском (Володарском), — почти 300 тысяч долларов.

2-этажный дом в пригороде Мариуполя, в Никольском. Фото: коллаж из соцсетей

В доме есть бассейны, внешний и внутренний, сауна и устаревший, несовременный ремонт.  До моря ехать минут 40 езды. Но похоже, что для москвичей это не расстояние. Покупают даже за такие деньги.

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