В Верховной Раде сообщили, чего ожидать от разговора Трампа и Путина

Чего ожидать от разговора Трампа и Путина. Фото: АР

Президент Америки Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин во время переговоров обсудят освобождение Запорожской АЭС и полный вывод украинских войск с территории России. Такое предположение сделал член комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Слуги народа» Федор Вениславский, передает «Радио Свобода».



По его словам, речи об оккупации других регионов Украины идти не будет. Возможно, Трамп и Путин обсудят линию, на которой будут остановлены боевые действия.



«Трамп, он — достаточно прагматичный человек, он определенно не будет идти на уступки для Путина. Я думаю, что будут ключевые вещи – это полный вывод Вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации и граница разграничения или линия, на которой будут остановлены боевые действия. Будет ли это нынешняя линия, или Путин будет вынужден будет куда-то откатиться. Я думаю, что вероятность того, что какие-то территории Украины будут дополнительно оккупированы, приближается к нулю. С точки зрения аргументов президента Соединенных Штатов, может идти вопрос только об освобождении определенных территорий Российской Федерацией, в том числе Запорожской АЭС, о чем он неоднократно заявлял. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от тех аргументов, которые Трамп выдвинет против Путина и которые заставят Путина идти на те или иные уступки», — отметил он.



Ранее мы писали, что 18 марта состоится телефонный разговор президента Америки Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.