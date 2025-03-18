Бои у Успеновки: ВСУ сдерживают атаки и уничтожают технику

Бои возле Успеновки на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Тяжёлые бои продолжаются в районе Успеновки. Российские войска активно наносят удары управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по Покровску. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Офицер+».



«Замечу, что потери уже не в бронетехнике измеряются, а в автомобилях и мотоциклах. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины ликвидировали 150 россиян — 200-ми, и столько же получили ранения», — говорится в сообщении.



Также уничтожено 6 единиц автомобильной техники и 11 мотоциклов. Отмечается, что на этом участке фронта со стороны оккупантов действует 433-й мотострелковый полк (в составе 27-й мотострелковой дивизии).

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что на Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 44 штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лысовка и Андреевка.