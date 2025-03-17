Главное за день: Войска РФ начали продвигаться на юге. Ситуация в Торецке нестабильная

Политика



Уже во вторник, 18 марта, может состояться телефонный разговор президента Америки Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.



У Вашингтона есть два этапа для завершения войны россии против Украины: сначала прекращение огня, а затем переговоры. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу CBS News.



США решили выйти из Международного центра по привлечению России к ответственности за преступления агрессии в Украине, сообщили американскому изданию The New York Times источники.



Боевые действия



Российские захватчики ударили по прифронтовому Покровску, ранены трое детей. Ранее дети были эвакуированы в более безопасный населенный пункт, но родители приняли решение вернуться. Ночью оккупанты атаковали Одесскую область, пострадал один человек, повреждены детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.



В Торецке Донецкой области линия фронта постоянно меняется, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. Он отметил, что провести статическую линию невозможно. Аналитики DeepState также сообщают, что линия боевого столкновения в Торецке постоянно меняется, однако никакого контрнаступления в городе не было.



Минобороны России в понедельник объявило о захвате села Степовое Запорожской области на юге Украины, в 40 км от города Запорожье. Взятие населенного пункта пока не подтверждено визуально, однако об активизации действий российских войск в этом районе сообщили ВСУ, украинский OSINT-проект DeepState и сторонние наблюдатели. Последний раз в этом районе российская армия продвигалась в мае 2024 года.



Беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области РФ. На объекте произошло возгорание, пострадал один человек.