На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА

В оккупированной Луганской области начали формировать «народные дружины». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, на сегодняшний день собрали уже 90 человек, которых «силовые структуры» захватчиков будут привлекать при проведении массовых мероприятий.



«Им разрешили применять физическую силу, вооружаться электрошокерами и газовыми баллончиками. Даже обещают выдать униформу», – сказал Лысогор.

Напомним, что на оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах.