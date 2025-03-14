В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»

В оккупированном Донецке тела российских военнослужащих хранят в холодильниках для рыбы. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ» со ссылкой на своих агентов в городе.



Из-за больших потерь войск РФ переполнены городские морги и больницы, поэтому оккупанты складируют трупы на промышленных объектах местных предприятий. Одним из таких объектов является рыбный завод «ДонФиш» на окраине города, где в морозильных камерах ранее хранили рыбу и морепродукты. В последнее время охрану некоторых складов усилили, а персонал допускают только по специальным пропускам. Туда регулярно заезжают рефрижераторные грузовики без опознавательных знаков.

Напомним, что на оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины», им разрешили применять физическую силу.