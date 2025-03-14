Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»

14 марта 2025, 11:06

В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»

В оккупированном Донецке тела российских военнослужащих хранят в холодильниках для рыбы. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ» со ссылкой на своих агентов в городе.

Из-за больших потерь войск РФ переполнены городские морги и больницы, поэтому оккупанты складируют трупы на промышленных объектах местных предприятий. Одним из таких объектов является рыбный завод «ДонФиш» на окраине города, где в морозильных камерах ранее хранили рыбу и морепродукты. В последнее время охрану некоторых складов усилили, а персонал допускают только по специальным пропускам. Туда регулярно заезжают рефрижераторные грузовики без опознавательных знаков.

Напомним, что на оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины», им разрешили применять физическую силу.

ТЕГИ

Места
Донецк
Организации
Армия РФ Атеш
Прочее
Холодильники Война Оккупация Тела Потери Морги
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
09:51
На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием
23:00
Главное за день: Украинские силы покидают Суджу. Удар по Одессе и Кривому Рогу
22:58
«ЛНР» хочет ограничить передвижение людей в нескольких оккупированных городах Луганщины
16:21
В Крыму студентов заставляют сдавать кровь для армии РФ
15:30
«ЛНР» сменила еще одного «министра»
14:24
В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков
23:00
Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ
16:07
Житель Ялты осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
08:50
Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске
23:00
Главное за день: Ситуация в Курской области. Прогнозы накануне встречи в Саудовской Аравии
17:52
При обстреле оккупированной Горловки ранены двое гражданских
13:00
Россия открывает новый «вуз» для подготовки оккупантов на ВОТ
10:40
Командование 70 МСП РФ скрывает жалобы военных в Запорожской области
все новости
11:22
ВСУ выбили российские войска из села в Харьковской области – DeepState
11:20
Из восьми приграничных сел Сумской области начали эвакуировать жителей
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
10:50
За сутки под российские удары попали три района Донетчины: есть повреждения
10:32
На территории РФ дроны СБУ ударили по складу ракет и двум газокомпрессорным станциям
10:25
Россияне показали оставленную позицию гаубицы М777 в Курской области
10:10
Путин не отказался от идеи покорить Украину: разведка США сомневается, что он готов прекратить войну – СМИ
09:40
Россияне за сутки трижды атаковали Покровск: ранены шесть человек, среди них — ребенок
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
09:25
Силы ПВО сбили 16 из 27 дронов — Воздушные силы
09:16
ВСУ продвинулись к окраине и освободили большую часть поселка Шевченко под Покровском – ISW
09:01
Россияне за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще 12 – ранены
08:58
Беспилотники атаковали Москву и Московскую область
08:17
На НПЗ в Краснодарском крае России возник пожар после атаки беспилотников
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
22:59
СМИ: США не продлили лицензию на «серую» закупку российской нефти — теперь возможны санкции
22:41
NBC News: Кремль настоял на исключении Келлога из мирных переговоров
22:04
В Покровской громаде остается менее 2,5 тыс. жителей: эвакуация продолжается
21:24
Зеленский: Путин манипулирует предложением о перемирии
все новости
ВИДЕО
Склад ракет и две газокомпрессорные станции были поражены беспилотниками СБУ на территории РФ. Иллюстративное фото На территории РФ дроны СБУ ударили по складу ракет и двум газокомпрессорным станциям
14 марта, 10:32
Снаряды на оставленной СОУ позиции в Курской области. Фото: кадр из видео Россияне показали оставленную позицию гаубицы М777 в Курской области
14 марта, 10:25
Российская столица и Подмосковье были атакованы дронами. Фото: ASTRA Беспилотники атаковали Москву и Московскую область
14 марта, 08:58
Из-за атаки дронов на НПЗ в российском Туапсе возник пожар. Фото: росСМИ На НПЗ в Краснодарском крае России возник пожар после атаки беспилотников
14 марта, 08:17
Спасательная операция в Константиновке: из-под завалов достали супругов. Скрин видео полиции Донецкой области В Константиновке из-под завалов достали супругов после российского удара — они в больнице ►
13 марта, 19:55
Дрон ВСУ отправил оккупанта в воздух на Торецком направлении. Фото: кадр из видео Дрон Нацгвардии отправил оккупанта в воздух на Торецком направлении
13 марта, 18:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор