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В Украине испытали беспилотник с дальностью 3000 километров

17 марта 2025, 21:11

В Украине испытали беспилотник с дальностью 3000 километров

Украинские дроны. Фото: Офис президента Украины Украинские дроны. Фото: Офис президента Украины

17 марта президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. Об этом сообщил сам Зеленский.

По его словам, главным вопросом на Ставке были дроны.

«Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов. Наш дрон на 3000 километров прошел испытание. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую ​​линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность нашего государства. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет – «Длинного Нептуна». Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов. И на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», – заявил Зеленский.

Напомним, что ночью 17 марта дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области РФ.

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